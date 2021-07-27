Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 27 июля 2021 года

В Екатеринбурге и Свердловской области пока сохраняются ограничения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 490 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 117 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 приходятся на Верхотурье, Красноуральск, Горноуральский ГО, Полевской, Первоуральск, Серов, Среднеуральск, Ивдель, Ирбит, Верхний Тагил, Ревду, Староуткинск и другие населенные пункты Свердловской области.

Общее число заболевших на Среднем Урале с начала пандемии составляет 105 408 человек, из которых 98 002 полностью справились с заболеванием. За прошедшие сутки из госпиталей выписали 445 человек.

По данных медиков, сейчас состояние 840 человек оценивается как тяжелое, 490 из них размещены в палатах реанимации, 386 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 17 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 276 человек.

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