Сначала тело девушки было спрятано в погреб, а потом труп закопали в лесу. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Белоярском районе Свердловской области вынесли приговор Алексею Лескину, который весной 2019 года убил свою девушку. Поводом для расправы послужила ревность – уралец прочитал переписку возлюбленной, когда та спала. Придя в ярость он набросился на нее и стал душить.

Сначала тело девушки было спрятано в погреб, а потом труп закопали в лесу. Лескин придумал себе оригинальное алиби, а также несколько дней отправлял себе смс с телефона убитой.

- Несмотря на свои попытки скрыть свою причастность к преступлениям, под бременем неопровержимых доказательств, вину в совершённом преступлении обвиняемый признал, с его участием проведена проверка показаний на месте, в ходе которой фигурант более подробно рассказал о содеянном, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Лескин у дома, где убил девушку. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В региональном главке полиции отметили, что убийца был выведен на чистую воду во время допроса на полиграфе. Позже он сам привел силовиков к погребу, где лежал труп.

Кроме этого он украл и продал телефон девушки.

- После того, как проведение полиграфа было закончено, стало ясно, что фигурант обладает информацией о деталях убийства, которые посторонний человек попросту знать не мог, и он понял, что отпираться бесполезно, рассказав всю правду о том, что произошло на самом деле, - добавил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Погреб в доме убийцы. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Суд Белоярского района признал Лескина виновным и отправил его в колонию строгого режима на восемь лет.

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