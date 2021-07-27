Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2021 11:09

Введут ли обязательную вакцинацию: отвечает главный эпидемиолог Екатеринбурга

Перед началом учебного года уже должны привиться все студенты и преподаватели вузов
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Первым компонентом «Спутник V» в Екатеринбурге привились 26% населения.

Первым компонентом «Спутник V» в Екатеринбурге привились 26% населения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в мобильных пунктах вакцинации, которые работают в торговых центрах, стали появляться аппараты, выдающие талоны. Это сделано для того, чтобы упорядочить очереди из желающих привиться. Например, сегодня электронную очередь можно было увидеть в пункте вакцинации в Гринвиче. По данным городского центра медицинской профилактики, электронные очереди начали действовать также в Меге и Академическом, который находится в одноименном районе.

- Первым компонентом в Екатеринбурге привились 26% населения. Вторым – 19%, - рассказал Александр Харитонов, заместитель главного врача городского центра медицинской профилактики. - Если говорить по области, то первым привито 846 тысяч человек, 464 тысяч – вторым. Вакцина поступает ритмично. В субботу 44 тысячи доз получили.

Пункт вакцинации в «Гринвиче».

Пункт вакцинации в «Гринвиче».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того в понедельник, 26 июля, в Свердловскую область поступила вакцина «Спутник Лайт», которой нужно прививаться лишь раз, чтобы получить иммунитет.

- Вакцины «Спутник Лайт» нам привезли больше 14 тысяч доз. Она распределена по медицинским учреждениям, - рассказывает Александр Харитонов. – Со среды будем использовать ее для повторной вакцинации тех, кто был привит больше шести месяцев назад и для вакцинации переболевших людей. Вакцина эта пятидозная (одна ампула с вакциной рассчитана на пять человек, - Прим. Ред.), поэтому мы рекомендуем ее делать в организованных коллективах. В первую очередь прививать будем медицинских работников и работников образования.

В Екатеринбурге оставили 7,5 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Остальные дозы отправлены в Асбест, Каменск-Уральский, Серов, Краснотурьинск, Ивдель, Нижнем Тагил, Ирбит, Туринск, Нижнюю Туру и Алапаевск.

Поступил в Свердловскую область и «КовиВак», который действует по принципу классической вакцины – знакомит организм с уже обезвреженным вирусом, чтобы иммунитет научился справляться с ним. Правда, к настоящему моменту все дозы уже израсходованы.

- «КовиВак» действительно поступает, но в очень ограниченном количестве, - уточняет Александр Харитонов. - Было две партии «КовиВака», но на сегодня в городе Екатеринбурге нет ни одной дозы, потому что она уходит для определенного контингента нашего населения – в отдаленные районы. Его используют также для людей, которые не могут переносить другие вакцины.

Александр Харитонов, заместитель главного врача городского центра медицинской профилактики.

Александр Харитонов, заместитель главного врача городского центра медицинской профилактики.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в центре медпрофилактики прокомментировали слухи о том, что вакцинация от коронавируса может повлиять на сердечно-сосудистую систему и привести к отрыву тромба.

- Вакцина не влияет на изменение сосудистой, либо неврологической системы, она не вызывает заболевание, - сказал Александр Харитонов. – Но когда человек идет на вакцинацию, он должен понимать свое состояние здоровья – плохо себя чувствует, или хорошо. Перед вакцинацией он должен врачу все о себе рассказать, какие проблемы бывают со здоровьем.

Отдельно Александр Харитонов объяснил, будет ли в Свердловской области вводиться обязательная вакцинация.

- Сегодня этот вопрос широко обсуждается, - сказал заместитель главного врача городского центра медицинской профилактики. - Дано право субъектам вводить или не вводить обязательную вакцинацию для определенных контингентов. Сегодня есть национальный календарь прививок. К нему есть приложение – вакцинация по Эпидпоказаниям. По ним определены группы категорий работающего населения, кто подлежит вакцинации. В первую очередь медработники, специалисты от образования и все профессии, связанные с обслуживанием населения. Что же до студентов, то привиты от коронавирусной инфекции должны быть все студенты и преподаватели. В школах только преподаватели. Детей пока не прививаем.

Медики рассказали о ходе вакцинации от COVID-19 в Свердловской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге очереди на вакцинацию от коронавируса занимают с 7 утра: 50 доз на 100 желающих

Люди часами толпятся возле прививочных пунктов, не соблюдая дистанции (Подробнее)

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯТретья волна COVID-19 на Урале