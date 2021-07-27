Введут ли обязательную вакцинацию: отвечает главный эпидемиолог Екатеринбурга

Первым компонентом «Спутник V» в Екатеринбурге привились 26% населения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в мобильных пунктах вакцинации, которые работают в торговых центрах, стали появляться аппараты, выдающие талоны. Это сделано для того, чтобы упорядочить очереди из желающих привиться. Например, сегодня электронную очередь можно было увидеть в пункте вакцинации в Гринвиче. По данным городского центра медицинской профилактики, электронные очереди начали действовать также в Меге и Академическом, который находится в одноименном районе.

- Первым компонентом в Екатеринбурге привились 26% населения. Вторым – 19%, - рассказал Александр Харитонов, заместитель главного врача городского центра медицинской профилактики. - Если говорить по области, то первым привито 846 тысяч человек, 464 тысяч – вторым. Вакцина поступает ритмично. В субботу 44 тысячи доз получили.

Пункт вакцинации в «Гринвиче». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того в понедельник, 26 июля, в Свердловскую область поступила вакцина «Спутник Лайт», которой нужно прививаться лишь раз, чтобы получить иммунитет.

- Вакцины «Спутник Лайт» нам привезли больше 14 тысяч доз. Она распределена по медицинским учреждениям, - рассказывает Александр Харитонов. – Со среды будем использовать ее для повторной вакцинации тех, кто был привит больше шести месяцев назад и для вакцинации переболевших людей. Вакцина эта пятидозная (одна ампула с вакциной рассчитана на пять человек, - Прим. Ред.), поэтому мы рекомендуем ее делать в организованных коллективах. В первую очередь прививать будем медицинских работников и работников образования.

В Екатеринбурге оставили 7,5 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Остальные дозы отправлены в Асбест, Каменск-Уральский, Серов, Краснотурьинск, Ивдель, Нижнем Тагил, Ирбит, Туринск, Нижнюю Туру и Алапаевск.

Поступил в Свердловскую область и «КовиВак», который действует по принципу классической вакцины – знакомит организм с уже обезвреженным вирусом, чтобы иммунитет научился справляться с ним. Правда, к настоящему моменту все дозы уже израсходованы.

- «КовиВак» действительно поступает, но в очень ограниченном количестве, - уточняет Александр Харитонов. - Было две партии «КовиВака», но на сегодня в городе Екатеринбурге нет ни одной дозы, потому что она уходит для определенного контингента нашего населения – в отдаленные районы. Его используют также для людей, которые не могут переносить другие вакцины.

Александр Харитонов, заместитель главного врача городского центра медицинской профилактики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в центре медпрофилактики прокомментировали слухи о том, что вакцинация от коронавируса может повлиять на сердечно-сосудистую систему и привести к отрыву тромба.

- Вакцина не влияет на изменение сосудистой, либо неврологической системы, она не вызывает заболевание, - сказал Александр Харитонов. – Но когда человек идет на вакцинацию, он должен понимать свое состояние здоровья – плохо себя чувствует, или хорошо. Перед вакцинацией он должен врачу все о себе рассказать, какие проблемы бывают со здоровьем.

Отдельно Александр Харитонов объяснил, будет ли в Свердловской области вводиться обязательная вакцинация.

- Сегодня этот вопрос широко обсуждается, - сказал заместитель главного врача городского центра медицинской профилактики. - Дано право субъектам вводить или не вводить обязательную вакцинацию для определенных контингентов. Сегодня есть национальный календарь прививок. К нему есть приложение – вакцинация по Эпидпоказаниям. По ним определены группы категорий работающего населения, кто подлежит вакцинации. В первую очередь медработники, специалисты от образования и все профессии, связанные с обслуживанием населения. Что же до студентов, то привиты от коронавирусной инфекции должны быть все студенты и преподаватели. В школах только преподаватели. Детей пока не прививаем.

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