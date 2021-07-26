Сергею Нетиевскому не удалось отсудить 9,3 миллиона у «Уральских пельменей»

Конфликт между Сергеем Нетиевским и бывшими коллегами из «Уральских пельменей» длится дольше пяти лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 26 июля, служители Фемиды вновь вернулись к рассмотрению спора между «Уральскими пельменями» и Сергеем Нетиевским, бывшим директором шоу и его экс-участником. В частности, девятый арбитражный аппеляционный суд изучил более раннее решение арбитражного суда Москвы, которое было принято еще в апреле - Сергею Нетиевскому тогда отказали во взыскании с бывших коллег 9,3 миллионов рублей. Сегодня актер пытался обжаловать его, но арбитражный суд оставил решение без изменений.

- Сергей Нетиевский подавал на нас иск, как актер. Сегодня он настаивал на том, чтобы суд разобрался во всех нюансах. Суд был очень трудным, тяжелым. Полтора часа слушали каждую сторону, - объясняет Евгений Орлов, директор «Уральских пельменей». - В итоге суд утвердил законность предыдущего решения.

В частности в ходе иска актер настаивал на нарушении его прав на исполнение ролей в нескольких десятках выпусках шоу «Уральские пельмени». По договору, сцены с ним должны были быть показаны на телевидении лишь определенное количество раз. Но затем они появились еще и в выпусках программы «Уральские пельмени. Любимое», которые были созданы на основе старых выпусков.

- Они взяли старые программы, где у меня есть права, как автора, как исполнителя, нарезали их, сделали сборники и показали в эфире СТС, считая, что это какие-то новые произведения, хотя ничего нового не создано. Я разрешения не давал на это, - прокомментировал Сергей Нетиевский. - Нам отказали в апелляционной жалобе. Мы ждем мотивированного решения и будем подавать в суд по интеллектуальным правам.

Это уже далеко не первое судебное разбирательство между Сергеем Нетиевским и «Уральскими пельменями». В 2016-м году он покинул шоу со сандалом – коллеги обвинили его в присвоении денег и использовании товарного знака «Уральские пельмени» в коммерческих целях. Сам Сергей Нетиевский в итоге через Арбитражный суд Свердловской области восстановился в должности директора шоу, но смена руководства впоследствии все равно произошла.

После этого обе стороны конфликта стали подавать иски друг к другу. Одно из последних разбирательств – в сентябре 2020 года «Уральские пельмени» через Арбитражный суд Москвы взыскали с Нетиевского 1,5 миллиона рублей в пользу коллектива – это были издержки по другому суду, который длился три года. В ходе него служители Фемиды разбирались, кому все же принадлежат права на архивные материалы шоу.

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