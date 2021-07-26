Губернатор Куйвашев инициировал разработку программы развития водно-зелёного каркаса Екатеринбурга

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Вместе с блогером, одним из самых известных журналистов Екатеринбурга, а с недавних пор и ведущим радио «Комсомольская правда» Иннокентием Шереметом губернатор осмотрел объекты Железнодорожного района, по которым требовалось принятие управленческих решений. В инспекции городской инфраструктуры также принял участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

На прошлой неделе по приглашению ландшафтного дизайнера Юлии Сорокиной губернатор проверил парки и скверы в Ленинском районе города. После чего свои вопросы, касающиеся другого крупного района Екатеринбурга, Железнодорожного, главе региона прислал Иннокентий Шеремет.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Одним из этих вопросов стало состояние Малаховской плотины на реке Ольховке. Это сооружение, состоящее из шести пролётов, по центральной оси которого идёт сам канал водосброса, давно нуждается в реконструкции. При этом плотина — объект культурного наследия, построенный в 1824 году, поэтому к проведению любых ремонтных работ здесь необходим особый подход. Нуждается в обустройстве и сама Ольховка — её русло необходимо чистить. По мнению губернатора, к решению вопроса, актуального не только для этого места, но и в целом для Екатеринбурга, нужно подходить комплексно.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

- Если оставим без внимания реки, они будут умирать. Нам нужен план развития водно-зеленого каркаса города, который бы обсудили экологи, эксперты, общественники. Городским властям необходимо разработать такую программу спасения наших городских рек и обсудить его на совете неравнодушных граждан. Нам нужно оставить нашим детям красивые, чистые реки: и саму Исеть, и ее притоки, — поручил Евгений Куйвашев.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Также в числе поднятых тем — ремонт улицы Машинистов, где предполагается реконструировать сети освещения, установить шумозащитные экраны и уже в следующем году заменить асфальт на проезжей части. А еще — проект благоустройства парка возле Уральского государственного университета, который выходит к Исети, и план благоустройства территории у здания СвЖД на Гражданской, о котором губернатору рассказал начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

По словам Иннокентия Шеремета, благоустройство набережной реки Исеть на максимально возможном протяжении сделает Екатеринбург уникальным городом, привлекательным для туристов и ещё более любимым горожанами. Губернатор с этой точкой зрения согласился, отметив, что, несмотря на трудоёмкость и затратность воплощения таких планов, поэтапно проект можно реализовать.