«Почти отошла на тот свет»: у молодой мамы выпали волосы после вакцинации от COVID-19

ПЦР-тесты были отрицательными, но анти-тела IgM говорили об обратном. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Как только я узнала, что в «Гринвич» завезли партию «ЭпиВакКороны», то сразу пошла делать прививку. Это была пятница, 28 мая, - рассказывает на правах анонимности 36-летняя екатеринбурженка Евгения (имя изменено – прим.ред.).

Вакцинация первым компонентом прошла на удивление благополучно, до второго укола оставалось три недели. 18 июня Евгения вновь пришла в торговый центр.

- Передо мной сидит фельдшер, ему на вид лет 18. Я ему говорю «Мне «ЭпиВак», вторую. Он сидит, глазами хлопает. А на столе у него ампулы «ЭпиВакКороны» и «Спутника» вперемешку. Начал делать укол – руки дрожат. Видимо, это был плохой знак, - рассказывает «КП» Евгения.

Через два дня наша нужно было праздновать восьмилетие сына, потом новая рабочая неделя. Но к четвергу, 24 июня, Женя уже не могла стоять на ногах.

- Я слегла, руки дрожали, поднялась температура, болела горло. Я звоню в скорую. Меня спрашивают «Что у вас?». Я называю симптомы. Мне в ответ – «Ну, если к утру лучше не станет, тогда попробуйте позвонить еще раз. У нас слишком много вызовов». К счастью я в тот день сына отправила в загородный лагерь, а муж был в командировке. Иначе бы мы заболели всей семьей, - вспоминает женщина.

На десятый день у Евгении поднялась температура за 40. Фото: предоставлено героиней публикации

Благодаря связям в медицинских кругах Евгения добилась приема у главного врача одного из лучших медицинских учреждений города, которое вновь стало принимать пациентов с коронавирусом. 27 июня была сделана кардиограмма.

- Пульс был около 130 ударов в минуту. Кардиограмма была плохая. Но признаков ковида по-прежнему не было. Меня отпустили домой. А уже на следующий день температура подскочила до 40. Потом я заметила, что у меня стали выпадать волосы. Я впервые не выдержала и разревелась, - добавила Евгения.

29 числа она нашла в себе последние силы, чтобы добраться до больницы. Там ее оставили на сутки, взяли мазок на ПЦР-тест. Результат был отрицательный.

С 30 июня по 2 июля молодая мама не чувствовала запахи. Еще через шесть дней сдала платный тест на анти-тела. Результат был ожидаемым.

- У меня были анти-тела IgМ. Это значит, что я болела в тот момент, что уже не казалось удивительным. По всем анализам я заразилась 10-15 июня. То есть после первой прививки, а потом «добила» себя второй, - подытожила Евгения.

Анти-тела показали, что женщина болела коронавирусом. Фото: предоставлено героиней публикации

С 12 июля женщина пошла на поправку и получила отрицательный ПЦР-тест. Ей предстоит курс приема препаратов способствующих профилактике острого инфаркта.

Второй ПЦР-тест также был отрицательным. Фото: предоставлено героиней публикации

В оперштабе Свердловской области пояснили, что в случае вакцинации во время бессимптомного заболевания не исключена более выраженная реакция организма.

- Каждый обратившийся за вакциной в обязательном порядке проходит врачебный осмотр, в ходе которого медицинским работником собирается медицинский анамнез, проводится термометрия и измерение сатурации. В случае вакцинации против коронавирусной инфекции на фоне бессимптомно протекающей инфекции, будет усиливаться иммунный ответ против коронавирусной инфекции. В организме формируется комбинированный иммунный ответ: ответ организма на уже полученный вирус, плюс ответ на вакцину, которая поступает в организм.

Реакция на введение вакцины индивидуальная, но не исключается, в случае бессимптомной формы заболевания, более выраженная реакция организма в виде общего недомогания с повышением температуры тела.

Специально прививаться заболевшим COVID-19, для усиления иммунного ответа, не нужно, - ответили в оперштабе на запрос «КП-Екатеринбург».

Всего на 26 июля 2021 года на Среднем Урале лабораторно подтверждено 104 918 случаев заражения COVID-19.