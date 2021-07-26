Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 26 июля 2021 года

В Свердловской области сохраняется масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 494 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 156 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Карпинске, Нижнем Тагиле, Верхней Туре, Камышлове, Реже, Красноуральске, Бисерти, Серове, Сухом Логе и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале по состоянию на 26 июля 2021 года составляет 104 918 человека, из которых 97 557 - полностью справились с болезнью. За прошедшие сутки из больниц врачи выписали 406 человек.

На данный момент состояние 786 пациентов оценивается медиками как тяжелое, 477 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 368 – подключены к аппаратам искусственной вентиля легких.

Растет в регионе и смертность от COVID-19. За сутки число умерших пополнилось 16 новыми случаями. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 259 человек.

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