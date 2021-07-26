Всего один жаркий день и дожди: прогноз погоды в Екатеринбурге на неделю с 26 июля по 1 августа

На Урал снова идут дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последняя неделя июля в Екатеринбурге будет умеренно теплой, в основном ожидается около 20 градусов тепла и большую часть времени дожди.

– Большая часть рабочей недели – прохладная. Ночью – 5-10, днем – 13–18 градусов. Может пойти кратковременный дождь. В конце рабочей недели температура будет повыше – до 24 градусов. В выходные дни – до 25-26 градусов. Сильного ветра не ждем, отдельные грозы не исключаются, но в целом не грозовая обстановка, – рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Публикуем предварительный прогноз погоды на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 в Екатеринбурге.

GISMETEO ЕКАТЕРИНБУРГ

Известный в Екатеринбурге сервис прогноза погоды Gismeteo опубликовал прогноз погоды на неделю.

Согласно ему, будет прохладно и дождливо – осадки ожидаются целых пять дней.

Сегодня, 26 июля, днем будет облачно и +19 градусов тепла.

Во вторник, 27 июля, днем термометры покажут +20 градусов, ночью похолодает до +12 градусов. Пройдет небольшой дождь.

В среду, 28 июля, также пройдет небольшой дождь, переменная облачность и +18 градусов в дневное время. Ночью похолодает до +10.

В четверг, 29 июля, ожидается +20 градусов днем и +8 ночью.

В пятницу, 30 июля, по прогнозу сервиса придет жара до +27 градусов и обильные осадки.

Суббота и воскресенье, 31 июля и 1 августа, ожидается гроза и осадки в виде дождя. Пятничная жара уйдет – будет +22...+24 градуса днем и +15...+16 ночью.

ЯНДЕКС.ПОГОДА

Сервис «Яндекс.Погода» также обещает всего один жаркий день – в пятницу. Воздух прогреется до +26 градусов.

Сегодня, 26 июля, будет малооблачно и +19 градусов.

Во вторник и среду, пройдет дождь. Температура воздуха днем составит +16...+19 градусов, ночью похолодает до +7...+9 градусов.

В четверг, 29 июля, будет +20 градусов днем и +12 ночью, осадков в этот день не ожидается.

В пятницу, 30 июля, жара до 26 градусов придет в Екатеринбург. В ночное время похолодает до +16 градусов. Дождя не будет.

В субботу, 31 июля, пройдет небольшой дождь, днем будет облачно с прояснениями и +23 градуса тепла. Ночью ожидается похолодание до +14 градусов.

В воскресенье, 1 августа, осадков не ожидается. Термометры покажут +24 градуса днем и +14 ночью.