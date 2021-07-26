В Екатеринбурге юный лихач сбил 9-летнего мальчика на переходе

Мальчика госпитализировали с ушибами и ссадинами. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии на Уралмаше. Днем 25 июля на улице Ильича 18-летний водитель Toyota Carina сбил 9-летнего мальчика. Как выяснилось, ребенок переходил от трамвайной остановки вместе с бабушкой. При этом лихач пронесся на красный сигнал светофора.

- В результате ДТП 9-летний мальчик был госпитализирован в лечебное учреждение с ушибами и ссадинами, - отметили в управлении ГИБДД города.

Виновник аварии заявил, что торопился на заказ. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

Водитель иномарки получил права три месяца назад и ранее не был замечен в нарушении правил дорожного движения. На него составили два административных протокола по ч.1 ст.12.12 КоАП за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, а также по ч. 2 ст.12.37 КоАП за управление автомобилем без страхового полиса. Нарушения влекут за собой штраф на общую сумму в 1800 рублей.

Сам он пояснил, что «торопился на заказ».

- Обстоятельства происшествия выясняются, по факту ДТП начато проведение дознания, по окончанию которого будет принято мотивированное решение, - добавили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Напомним, что 19 июля на трассе Пермь-Екатеринбург в результате лобового столкновения погибли четыре человека. Кроме этого на ЕКАД водитель Nissan насмерть сбил 29-летнего велосипедиста.