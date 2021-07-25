Футбол для избранных: «Урал» с разгромным счётом проиграл «Краснодару» на пустом стадионе

"Шмели" уступили гостям на домашнем поле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский «Урал» начал новый сезон в чемпионате России с домашнего поражения от «Краснодара».

Судить поединок выпало арбитру Василию Казанцеву, который прославился на всю страну после матча-открытия прошлого сезона, когда назначил пенальти в ворота «Спартака». А его фраза «Проверим, проверим!» моментально вошла в фольклор отечественного футбола.

В сетке ворот "Урала" оказалось три мяча Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот и спустя год ему пришлось прибегнуть к помощи ассистентов на VAR (видеопомощник арбитра - прим.ред.), чтобы разобраться в эпизоде с падением в штрафной «быков» Андрея Панюкова.

На стадион смогли попасть лишь 500 болельщиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Казанцев лично посмотрел повтор, а затем указал на точку. Лидер хозяев Эрик Бикфалви пробил слабо и бесхитростно. Круглый полетел прямо по центру, а Матвей Сафонов без особого труда спас команду от гола в самом конце первого тайма.

Вторая половина игры также началась с блестящего сейва вратаря «Краснодара» и сборной - страж ворот парировал удар Панюкова головой после прострела с фланга.

Хозяева проиграли с разгромным счетом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Собственно, на этом «Урал» и исчерпал весь свой голевой потенциал. И, как говорится, не забиваешь ты - забивают тебе.

На 63-й минуте Тони Вильена решился на удар из-за штрафной, а мяч рикошетом от Августиняка залетел в верхний угол ворот Помазуна. Вратарь ЦСКА, выступающий за «шмелей» на правах аренды был дезориентирован и не смог дотянуться.

"Быки" увезли из Екатеринбурга три очка Фото: Алексей БУЛАТОВ

За три минуты до конца основного времени Вильена снял все вопросы об исходе встречи, легионер оказался первым на подборе и хлёстким ударом поразил нижний угол.

А уже в добавленное время новичок «Краснодара» Джон Кордоба заработал пенальти, а потом сам же его реализовал.

Итог - 0:3, команда Виктора Ганчаренко увозит из Екатеринбурга три очка.

Напомним, в связи с ковидными ограничениями, на стадион смогли попасть лишь 500 болельщиков, являющихся обладателями карт BUSINESS CLUB. Для них предполагаются отдельные зрительские места с отдельным входом, а также ресторанная зона для VIP-гостей.

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