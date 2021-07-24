В Нижнем Тагиле полицейские спасли из реки пенсионерку, решившую сплавать до другого берега и обратно

Сотрудники полиции бросились в воду, чтобы вытащить 67-летнюю женщину. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Полицейские Нижнего Тагила на днях отличились на службе. Вечером прапорщик Ирина Спирина, старший сержант Сергей Копытов и сержант Никита Боша услышали по рации сообщение о том, что в реке Тагил тонет женщина. Она звала на помощь и один из людей на берегу откликнулся на ее призыв — позвонил в полицию.

- Автопатруль, находившийся недалеко от места трагедии, незамедлительно направился в сторону указанного места, - уточняют в МУ МВД России «Нижнетагильское». - Подбежав к воде, полицейские заметили на берегу граждан, наблюдавших за тем, как пожилая женщина, едва удерживается за конструкции, установленные для занятий на байдарках.

Сергей и Никита сбросили с себя одежду и поплыли к женщине. Она обхватила Сергея за плечи и они поплыли к берегу.

- Напарник, страхуя, следовал рядом, - уточняют в ведомстве. - Полицейские осторожно доплыли до берега и помогли женщине выбраться из воды. Конечно, женщина находилась в шоковом состоянии, была взволнована. Оказавшись на берегу, сотрудники полиции с трудом уговорили ее лечь на траве, чтобы прийти в себя.

После спасения пенсионерки экипаж продолжил несение службы, только заехал в отделение полиции, чтобы переодеться. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Сама женщина при этом все время пыталась встать и уйти, уверяя, что с нею все хорошо. Как оказалось, ей 67 лет и живет она рядом с речкой. Причем женщина часто купается в ней по вечером — переплывает на противоположный берег, а затем обратно, чтобы охладиться после жаркого дня. Но в этот раз течение оказалось слишком сильным и унесло ее.

- Повезло, что на пути оказались конструкции, за которые она успела ухватиться, - добавляют в полиции. - Силы совсем уже покидали пожилую женщину, когда на помощь подоспели сотрудники полиции. Правоохранители предложили пенсионерке вызвать скорую помощь, но она отказалась, сказав, что чувствует себя хорошо и медицинская помощь ей не нужна.

От предложения довезти ее до дома женщина тоже отказалась. Встала и пошла сама. А экипаж ППС после этого продолжил нести службу. Только в отделение полиции они ненадолго заехали, чтобы переодеться.