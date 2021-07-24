Завтра исполнилось бы 10 лет: в Нижнем Тагиле мальчик коснулся кондиционера на магазине и умер от удара током

Медики не смогли помочь ребенку. Фото: Иван МАКЕЕВ

В полночь в Нижнем Тагиле на улице Победы прогуливалась женщина со своим 9-летним сыном. В какой-то момент мальчику захотелось пить и он попросил маму купить ему воды.

- Они вместе зашли в магазин, где ребенок, сообщив, что ему жарко, попросился выйти на улицу, - уточняют в прокуратуре Свердловской области. - Несовершеннолетний вышел на крыльцо магазина, где его ударило током.

Как сообщают очевидцы, мальчик задел рукой решетку против вандалов, защищавшую внешний блок кондиционера. Тот был установлен на стене слева от крыльца. После удара током, ребенок упал на землю. К месту ЧП сразу вызвали скорую. Но спасти мальчика не удалось — он скончался.

- Завтра несовершеннолетнему исполнилось бы 10 лет, - добавляют в надзорном ведомстве. - Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей, в том числе при установке оборудования в магазине.

Свою проверку организовали и сотрудники Следственного комитета России.

- Допрашиваются свидетели, назначена судебная медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти, истребуется интересующая следствия документация, в том числе об установке, эксплуатации и обеспечении безопасности кондиционера, от которого, предварительно, и произошел удар током, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Виновному грозит до трех лет лишения свободы.