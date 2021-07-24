Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 июля 2021 12:50

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 24 июля 2021 года

Сообщаем последние новости о COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Екатеринбурге за сути COVID-19 подтвердился у 126 человек.

В Екатеринбурге за сути COVID-19 подтвердился у 126 человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые данные о заболеваемости коронавирусом не утешительные. COVID-19 продолжает распространяться по Свердловской области. За минувшие сутки медики зарегистрировали еще 488 новых случая заболевания. Из этого числе 126 в Екатеринбурге.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 103 933, - уточняют в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Состояние 693 госпитализированных оценивается как тяжелое, 442 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 356 – на аппаратах ИВЛ.

Также в больницах Свердловской области находятся 6 217 человек с коронавирусом, состояние которых оценивается, как средней тяжести.

- Выписан 461 человек. Общее число выписанных достигло 96 724, - добавляют в оперативном штабе.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯТретья волна COVID-19 на Урале