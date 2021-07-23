На каком направлении летает пилот Дамир Юсупов, который посадил самолет на кукурузное поле

Дамир Юсупов летает на Airbus А 319, А 320 и А 321 Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Чудо на кукурузном поле»… Так в народе называют историю, произошедшую в августе 2019 года в Подмосковье. Пассажирский самолет Airbus А 321 вылетел из аэропорта Жуковский в направлении Симферополя, но уже через несколько минут был вынужден совершить экстренную посадку. И не куда-нибудь, а прямо в кукурузное поле, расположенное недалеко от аэропорта. Причиной такого незапланированного приземления стали птицы, которые попали в двигатели самолета. Все 233 человека, которые были на борту, выжили. Экипаж во главе с пилотом Дамиром Юсуповым стали всенародными любимцами. А позднее президент Владимир Путин присвоил пилотам звание Героев России.

С тех пор прошло уже два года. Дамир Юсупов по-прежнему работает в авиакомпании «Уральские авиалинии». И периодически пассажиры задаются вопросом в каких же направлениях сегодня летает пилот-герой?

– Дамир Юсупов максимально задействован в летной программе. Мы почти вернулись к допандемийному расписанию. Он летает по всем направлениям на Airbus A 319, 320 и 321. Дамир Юсупов имеет доступ к полетам на каждом из этих самолетов, – сообщили в пресс-службе авиакомпании. – Конечно, пассажиры радуются, когда узнают, кто командир воздушного судна. Дамир Юсупов всегда представляется.

Сам Дамир Юсупов рассказывал, что его во время полетов впечатляют горные пейзажи, например Тянь-Шань в Центральной Азии.

– Увидеть их можно, например, по маршруту Жуковский-Ош (Киргизия), – поделился впечатлениями пилот. – Также удавалось посмотреть на серебристые облака или ночные светящиеся облака. Это самые высокие облака в атмосфере. Сравнительно редкое атмосферное явление возникающие на высоте 76-85 км над поверхностью Земли.

КОЛЬЦОВО

Чтобы понять, на каком направлении может быть известный пилот, в расписании аэропорта Кольцово мы нашли Airbus А 319, A 320 и А 321 авиакомпании «Уральские авиалинии».

Airbus А 319 выполняет ежедневные рейсы в Санкт-Петербург, по понедельникам в 15:30 в Калининград, во Владивосток в 15:20 по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам, а также в Иркутск в 17:20 по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

С 31 июля по субботам запланированы рейсы в Ереван в 23:30.

После 15 августа 2019 года экипаж "Уральских авиалиний" проснулся знаменитым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сообщается, что самолет A 320 летает всю неделю кроме вторника в 07:05 и 14:50 в Анапу, в 15:10 и 15:50 – в Геленджик, в Краснодар (в 23:00 по воскресеньям и в 15:25 всю неделю).

В Сочи, Москву, Минеральные Воды и Санкт-Петербург борт вылетает ежедневно с 05:30, с 06:30, в 07:20 и с 08:55.

В Красноярск перевозчик отправляется по понедельникам и средам в 23:25 и 23:50, в Казань по субботам в 22:00.

Airbus A 320 также летает в Баку по четвергам в 15:55, в Бишкек в 23:40 по четвергам и 00:20 по вторникам, в Иссык-Куль по субботам в 00:15, либо в 15:25, в Ош по пятницам в 23:05, по вторникам в 03:55, четвергам в 16:45, и средам в 20:00, в Дубай по субботам в 8:55, в пафос по четвергам в 14:55, в Ираклион по вторникам в 04:10, в Ереван в 05:55 по понедельникам и в Ларнаку в 06:40 в воскресенье.

25 июля самолет «Уральских авиалиний» полетит в Бургас в 14:45.

Airbus А 321 по средам летает в Ереван в 23:25, по средам в Душанбе в 00:05, по воскресеньям – в Анталью в 03:40.

СПРАВКА «КП»

Дамир Юсупов родился 13 сентября 1977 в городке Игарка Красноярского края. До 33 лет работал юристом в администрации города в Фонде жилья и ипотеки в Сызрани Самарской области. Затем с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации в 2013 году. С того же года он работает пилотом в «Уральских авиалиниях». В 2018 году он получил диплом Ульяновского института гражданской авиации Б.П. Бугаева по направлению Аэронавигация.

15 августа на борту Airbus 321 работали также второй пилот Георгий Мурзин (на момент ЧП ему было всего 23 года), бортпроводники: Дмитрий Ивлицкий, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева, Яна Ягодина и Надежда Вершинина.

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