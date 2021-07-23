Детские оздоровительные лагеря Екатеринбурга 2021: режим работы в пандемию

Наполняемость лагеря должна быть 75% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области продолжается рост числа заболевших коронавирусом. В течение нескольких дней был побит суточный рекорд по числу заразившихся. Только за 23 июля заболели 492 свердловчанина.

Во второй половине июля – начале августа в детских оздоровительных лагерях Екатеринбурга стартуют заключительные смены. Мы выяснили, как они пройдут в условиях очередной волны распространения инфекции в регионе.

– У нас в текущем году шесть смен: четыре смены по 14 дней, одна – продолжительностью 7 дней, одна продолжительностью – 21 день. Смены, которые длятся 7 и 21 день – профильные. На них выезжают организованные группы детей, например отряд самбистов, отряд танцоров. В августе в большинстве лагерей проходят профильные смены, – рассказала главный специалист департамента образования Екатеринбурга Екатерина Язовцева.

Приемная кампания в загородные лагеря проходила с 30 апреля по 9 мая 2021.

Лагеря во время роста заболеваемости в регионе работают в режиме обсерваторов Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОРОНАВИРУСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

В департаменте образования Екатеринбурга рассказали, что детские оздоровительные лагеря во время роста заболеваемости в регионе работают в формате обсерваторов.

1. Сюда не могут попасть родители или посторонние люди.

2. Наполняемость лагеря – 75%

3. Одномоментный заезд – дети должны прибыть в организацию строго в указанный день.

4. Проводится термометрия как детей, так и сопровождающих лиц.

5. Все сотрудники без исключения прошли ПЦР-тестирование и к работе с детьми допущены только те, кто имеет отрицательный тест.

6. 87% сотрудников вакцинированы от COVID.

7. Проводится регулярная обработка помещений и поверхностей.

8. Расстояние между кроватями в комнате составляет не менее 1,5 метра.

9. Мероприятия проходят на открытом воздухе без смешения отрядов.

– Профилактические мероприятия проходят с начала организации летней оздоровительной компании. В течение лета каких-то изменений не было, – уточнила Екатерина Язовцева. – По наполняемости именно детского отряда требований у Роспотребнадзора нет.

Она добавила, что лагеря разные и наполняемость комнат зависит от площади помещения. Обычно это 8 человек в большой комнате или 4 в маленькой.

10. В лагере работают стационарные и переносные циркуляторы и дети не носят защитные маски.

11. Если родители передают какие-то вещи ребенку, пакет или емкость сначала обеззараживают сотрудники лагеря, а затем передают в отряд.

ГОРОДСКИЕ ЛАГЕРЯ

– Городские лагеря в основной массе работали в июне – в первую смену. Сейчас по графику третья смена и в Екатеринбурге работают всего 12 лагерей. Они имеют наполняемость 100%, но дети из разных отрядов не пересекаются между собой. Разрешены выходы в учреждения культуры организованными группами без смешения детей. На территорию школы никто посторонний не заходит: ни родители, ни сторонние организации. Лагерь работает в режиме обсерватора. В здании проходят необходимые обработки. Если лагерь с дневным сном, то место, где дети спят, также обрабатывается, – рассказала главный специалист департамента образования Екатеринбурга Екатерина Язовцева.

Напомним, в 2021 году в Верх-Исетском районе в июне работали 17 лагерей при школах и учреждениях дополнительного образования, в Железнодорожном районе – 20, в Кировском районе – 19, в Ленинском районе – 14, в Октябрьском – 18, в Орджоникидзевском – 17, в Чкаловском – 29.

Городские лагеря работали в июне, сейчас завершаются смены в загородных лагерях Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАГОРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ

В 2021 году муниципальные детские оздоровительные лагеря работают в трех вариантах смен: 7 и 21 день (профильные), и стандартная – 14 дней. Стандартная – для тех, кто подавал заявления через госуслуги и МФЦ.

На этой неделе в 14 лагерях уже идет четвертая смена и в четырех только начнется.

В 2021 году в Екатеринбурге функционирует 22 загородных оздоровительных лагеря, из них 18 – муниципальных и 4 ведомственных лагеря: среди которых лагерь Газпрома, «Чайка» от УрФУ и санаторий «Изоплит».

«Красная гвоздика»

Детский оздоровительный лагерь «Красная гвоздика» расположен 4 км от Сысерти. Вокруг сосновый бор, рядом находится природный памятник «Тальков камень». Ближайшие смены: 16 -29 июля и 31 июля – 20 августа 2021.

«Бригантина», «Имени Гайдара» и «Приозерный»

Детский оздоровительный лагерь «Бригантина» расположен в поселке Верхняя Сысерть, «Имени Гайдара» – в поселке Хрустальный под Первоуральском, а «Приозерный» – в поселке Таватуй Невьянского района.

Четвертая смена в «Бригантине» пройдет 8 – 21 августа, в ДОЛ «Имени Гайдара» – с 20 июля по 2 августа и в «Приозерном» – с 18 по 31 июля 2021.

«Буревестник», «Мечта» и «Уральские самоцветы»

Детские оздоровительные лагеря Екатеринбурга: «Буревестник» (Сысертский р-н, 1,5 км автомобильной дороги «Сысерть-Полевской»), «Мечта» (город Ревда, район Чусоводстроя) и «Уральские самоцветы» (поселок Верхняя Сысерть). Четвертая смена запланирована на 17 – 30 июля, 9 – 22 августа и 16 – 29 июля 2021.

«Изумруд», «Имени Титова» и «Волна»

Четвертая смена для детей из Екатеринбурга пройдет в оздоровительных лагерях (ДОЛ): «Изумруд» в Курганово с 24 июля по 6 августа 2021, а с 17 по 30 июля – в ДОЛ «Имени Титова» и «Волна».

«Каменный цветок», «Маяк» и «Юность»

С 16 по 29 июля 2021 года пройдет четвертая смена в детском оздоровительном лагере для детей из Екатеринбурга «Каменный цветок» (поселок Таватуй, Невьянский район), с 17 по 30 июля – в «Маяке» (Сысертский район) и «Юности» (город Ревда).

Детские оздоровительные лагеря «Рассветный» и «Космос»

Юные екатеринбуржцы отдохнут в детском лагере «Рассветный» – село Кадниково в Сысертском районе. Ближайшая смена – 16-29 июля.

В эти же дни четвертая смена состоится в «Космосе», который также находится в Сысертском районе (в 1 км западнее поселка Двуреченск).

«Заря» и «Спутник»

Детский лагерь «Заря» находится недалеко от Екатеринбурга – в Асбесте на берегу реки Пышма. Ближайшая смена запланирована на 16-29 июля.

«Спутник» находится в городе Арамиль. Четвертая смена здесь пройдет с 17 по 30 июля 2021.

«Чайка»

Детский оздоровительный лагерь расположен в Березовском районе (20 км от Екатеринбурга) на берегу Шиловского водохранилища поселке Шиловка. Вокруг лагеря растет сосновый лес.

Структурное подразделение Уральского федерального университета. Сотрудники университета работают в лагере.

В 2021 году пройдут еще две смены по 14 дней: с 26 июля по 8 августа и с 11 по 24 августа.

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