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Общество23 июля 2021 20:30

Куда улететь из Екатеринбурга в августе 2021: список направлений, правила въезда

Рассказываем, куда жители Екатеринбурга могут улететь отдыхать в августе 2021 года
Ирина ВАЛИШИНА
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Из Екатеринбурга можно улететь в Турцию, Египет, ОАЭ, Армению и Кипр

Из Екатеринбурга можно улететь в Турцию, Египет, ОАЭ, Армению и Кипр

Фото: Алексей БУЛАТОВ

2021 год, по сравнению с прошлым, дал больше возможностей туристам. В 2020 году жители Екатеринбурга скупали туры по России и путешествовали самостоятельно не только по популярным маршрутам: Крым, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, но и знакомились с Карелией, Териберкой и Самарой. Этим летом открылись Турция, Египет, в августе для перелетов из семи городов России, возможно, будет открыта Мексика. Правда, пока нет точной информации по правилам въезда в страну для россиян. Туроператоры считают, что условия будут стандартные: или предварительная вакцинация, или отрицательный результат теста на COVID.

Рассказываем, какие направления открыты уже сейчас для туристов из Екатеринбурга, и куда можно будет улететь в августе 2021.

ТУРЦИЯ

Правила въезда в пандемию: распечатанный сертификат о вакцинации от COVID (прививка должна быть поставлена не позднее, чем за 14 дней до въезда в страну) \справка о болезни за последние полгода, но не менее, чем за 28 дней до даты въезда в Турцию\ отрицательный результат ПЦР-теста за сутки до вылета.

Все документы должны быть на английском языке. Результат теста можно предоставить на русском языке, но латинскими буквами.

Цена тура: от 20460 за человека (Анталья), 36250 (Кемер), 80000 рублей (Белек).

ОАЭ

Правила въезда в пандемию: справка из лаборатории об отсутствии COVID (тест необходимо сдать не ранее чем за 72 часа до вылета), повторное тестирование на коронавирус по прилету (делается бесплатно).

Перечень лабораторий

Цена тура: от 86802 рублей за человека (Дубай), от 88960 рублей за человека (Шарджа)

Для отдыха за границей нужно предъявить документ, свидетельствующий об отсутствии COVID

Для отдыха за границей нужно предъявить документ, свидетельствующий об отсутствии COVID

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕГИПЕТ

Правила въезда в пандемию: отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее 72 часов до момента въезда.

Справка должна быть в электронном или бумажном виде с QR-кодом. Документ должен быть на арабском или английском языках.

Цена тура: от 37810 рублей на человека

– Самолеты летают до Каира и туристов смущает длительный трансфер до курорта, – уточнили в «Слетать. ру».

КИПР

Правила въезда в пандемию: сертификат о вакцинации «Спутником V»\ результаты ПЦР-теста, взятого в течение последних 72 часов до вылета.

Результаты теста на COVID необходимо загрузить на платформу Cyprus Flight Pass не ранее чем за 48 часов до вылета.

В аэропорту Ларнаки необходимо будет сдать тест повторно (стоимость 30 евро), в аэропорту Пафоса – 32 евро.

Сертификат о вакцинации должен быть распечатан на английском языке с указанием номера загранпаспорта или загружен на платформу перед вылетом.

Цена тура: от 35500 рублей на человека

АРМЕНИЯ

Правила въезда в пандемию: отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, проведенный не позднее 72 часов до въезда \сертификат о вакцинации от коронавируса, выданный не менее чем за 14 дней до въезда в страну.

Документы должны быть на русском, английском или армянском языке в бумажном или электронном виде с QR-кодом.

Те, у кого нет ни прививочного сертификата, ни отрицательного результата ПЦР-теста, должны сдать анализ в аэропорту или в пунктах пересечения сухопутной границы. Его стоимость составляет примерно 2200 рублей. До получения отрицательного результата нужно будет соблюдать самоизоляцию.

Цена: от 32350 рублей на человека

АБХАЗИЯ

Правила въезда в пандемию: документы о вакцинации или результаты теста на COVID не требуются

Цена: от 26950 рублей за человека

Из-за пандемии туристы не рискуют бронировать туры сильно заранее

Из-за пандемии туристы не рискуют бронировать туры сильно заранее

Фото: Алексей БУЛАТОВ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

– Риски покупки тура связаны с большим количеством положительных тестов на коронавирус у туристов. Для большинства российских и заграничных направлений сейчас действует условие сдачи тестов на ковид за 72 часа до вылета. Мы сталкиваемся с множеством положительных тестов за последний месяц. Их количество по сравнению с маем/ началом июня возросло в разы по данным нашей компании, – рассказала директор екатеринбургского филиала «Слетать.ру» Екатерина Аникина.

Она добавила, что говорить о новых направлениях, которые откроют в августе, сложно. Поскольку, несмотря на снятие запретов на чартеры в Египет, российские авиакомпании еще не получили разрешение на их выполнение по данному направлению.

Другой туроператор – «Кругосветка» – ожидает, что в августе 2021 года «откроют Мексику».

При этом, поскольку продолжается рост числа заболевших, как в России, так и в других странах, путешественники не спешат бронировать туры за границу заранее.

Но, если границы неожиданно закроют, а тур будет куплен, туроператоры будут действовать по уже отработанной схеме, которая подразумевает либо изменение даты отдыха, либо смену направления, либо возврат денежных средств (ожидание 3-4 месяца).

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