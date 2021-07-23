Куда улететь из Екатеринбурга в августе 2021: список направлений, правила въезда

Из Екатеринбурга можно улететь в Турцию, Египет, ОАЭ, Армению и Кипр Фото: Алексей БУЛАТОВ

2021 год, по сравнению с прошлым, дал больше возможностей туристам. В 2020 году жители Екатеринбурга скупали туры по России и путешествовали самостоятельно не только по популярным маршрутам: Крым, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, но и знакомились с Карелией, Териберкой и Самарой. Этим летом открылись Турция, Египет, в августе для перелетов из семи городов России, возможно, будет открыта Мексика. Правда, пока нет точной информации по правилам въезда в страну для россиян. Туроператоры считают, что условия будут стандартные: или предварительная вакцинация, или отрицательный результат теста на COVID.

Рассказываем, какие направления открыты уже сейчас для туристов из Екатеринбурга, и куда можно будет улететь в августе 2021.

ТУРЦИЯ

Правила въезда в пандемию: распечатанный сертификат о вакцинации от COVID (прививка должна быть поставлена не позднее, чем за 14 дней до въезда в страну) \справка о болезни за последние полгода, но не менее, чем за 28 дней до даты въезда в Турцию\ отрицательный результат ПЦР-теста за сутки до вылета.

Все документы должны быть на английском языке. Результат теста можно предоставить на русском языке, но латинскими буквами.

Цена тура: от 20460 за человека (Анталья), 36250 (Кемер), 80000 рублей (Белек).

ОАЭ

Правила въезда в пандемию: справка из лаборатории об отсутствии COVID (тест необходимо сдать не ранее чем за 72 часа до вылета), повторное тестирование на коронавирус по прилету (делается бесплатно).

– Перечень лабораторий

Цена тура: от 86802 рублей за человека (Дубай), от 88960 рублей за человека (Шарджа)

Для отдыха за границей нужно предъявить документ, свидетельствующий об отсутствии COVID Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕГИПЕТ

Правила въезда в пандемию: отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее 72 часов до момента въезда.

Справка должна быть в электронном или бумажном виде с QR-кодом. Документ должен быть на арабском или английском языках.

Цена тура: от 37810 рублей на человека

– Самолеты летают до Каира и туристов смущает длительный трансфер до курорта, – уточнили в «Слетать. ру».

КИПР

Правила въезда в пандемию: сертификат о вакцинации «Спутником V»\ результаты ПЦР-теста, взятого в течение последних 72 часов до вылета.

Результаты теста на COVID необходимо загрузить на платформу Cyprus Flight Pass не ранее чем за 48 часов до вылета.

В аэропорту Ларнаки необходимо будет сдать тест повторно (стоимость 30 евро), в аэропорту Пафоса – 32 евро.

Сертификат о вакцинации должен быть распечатан на английском языке с указанием номера загранпаспорта или загружен на платформу перед вылетом.

Цена тура: от 35500 рублей на человека

АРМЕНИЯ

Правила въезда в пандемию: отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, проведенный не позднее 72 часов до въезда \сертификат о вакцинации от коронавируса, выданный не менее чем за 14 дней до въезда в страну.

Документы должны быть на русском, английском или армянском языке в бумажном или электронном виде с QR-кодом.

Те, у кого нет ни прививочного сертификата, ни отрицательного результата ПЦР-теста, должны сдать анализ в аэропорту или в пунктах пересечения сухопутной границы. Его стоимость составляет примерно 2200 рублей. До получения отрицательного результата нужно будет соблюдать самоизоляцию.

Цена: от 32350 рублей на человека

АБХАЗИЯ

Правила въезда в пандемию: документы о вакцинации или результаты теста на COVID не требуются

Цена: от 26950 рублей за человека

Из-за пандемии туристы не рискуют бронировать туры сильно заранее Фото: Алексей БУЛАТОВ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

– Риски покупки тура связаны с большим количеством положительных тестов на коронавирус у туристов. Для большинства российских и заграничных направлений сейчас действует условие сдачи тестов на ковид за 72 часа до вылета. Мы сталкиваемся с множеством положительных тестов за последний месяц. Их количество по сравнению с маем/ началом июня возросло в разы по данным нашей компании, – рассказала директор екатеринбургского филиала «Слетать.ру» Екатерина Аникина.

Она добавила, что говорить о новых направлениях, которые откроют в августе, сложно. Поскольку, несмотря на снятие запретов на чартеры в Египет, российские авиакомпании еще не получили разрешение на их выполнение по данному направлению.

Другой туроператор – «Кругосветка» – ожидает, что в августе 2021 года «откроют Мексику».

При этом, поскольку продолжается рост числа заболевших, как в России, так и в других странах, путешественники не спешат бронировать туры за границу заранее.

Но, если границы неожиданно закроют, а тур будет куплен, туроператоры будут действовать по уже отработанной схеме, которая подразумевает либо изменение даты отдыха, либо смену направления, либо возврат денежных средств (ожидание 3-4 месяца).

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