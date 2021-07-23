«Галамарт» в Верхней Салде приглашает на субботний шопинг. Фото: пресс-служба магазина «Галамарт».

Народный магазин «Галамарт» открылся в ТЦ «Лето», переехав из ТЦ «Седьмой континент». По доброй традиции, здесь действуют ШОК-цены и очень приятные акции. Все для душевного шопинга! Адрес: ул. Парковая, 22, ТЦ «Лето».

В субботу, 24 июля, на посуду и кухонные принадлежности здесь действует акция «Второй товар за 1 рубль». Самое время прикинуть, чего не хватает на любимой кухне, чтобы наполнить её уютом. Выбирайте товары для себя и в подарок близким.

Впереди еще много выгодных и интересных предложений, с которыми можно ознакомиться на сайте магазина.

СПРАВКА

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает более 400 магазинов по всей стране. Одни называют «Галамарт» «магазином у дома», другие - «магазином для дома». Для кого-то это - «семейный магазин», а для кого-то - «магазин постоянных распродаж». Философия сети остается неизменной: это магазины, которые призваны делать жизнь каждого человека легче и комфортнее изо дня в день. Доступные цены, регулярные выгодные акции, скидки и распродажи способствуют этому как нельзя лучше!

Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 22, ТЦ «Лето».

Часы работы: 09.00-21.00

www.galamart.ru