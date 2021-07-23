Родные мальчика поддерживают идею о закрытии базы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура и администрация Чкаловского района добиваются закрытия базы отдыха «Пампасы», расположенной у карьера на окраине города. 30 июня там произошла трагедия – утонул 14-летний школьник Рустам (имя ребенка изменено – прим.ред.).

Мальчик пришел плавать в запрещенном месте вместе с другом Денисом и его матерью. Не прошло и 10 минут, как Денис стал звать на помощь. Прибежавшие из соседней беседки мужчины бросились в воду и пытались найти Рустама. Но обнаружить тело удалось лишь через полчаса, а попытки откачать парнишку ни к чему не привели.

ПОПЫТКА РЕЙДЕРСКОГО ЗАХВАТА?

Предприниматель Олег Захаров работает на базе отдыха на протяжении 17 лет, а в 2020-м заключил с властями договор аренды семи земельных участков на три года. Сразу после смерти мальчика чиновники решили расторгнуть договор в одностороннем порядке. Причиной внезапно оказался газопровод, который проходит менее чем в 150 метрах от беседок. Теперь бизнесмена просят снести постройки и освободить территорию.

Захаров намерен отстаиваться свой бизнес в суде.

- Этот трагический случай послужил спусковым крючком для всех проверок. Сюда приехали Следственный комитет, прокуратура, МЧС, санэпидемстанция, газовики. Допросы один за одним. И никого не интересует что водный объект в открытом доступе, что везде знаки запрещающие купание, что был взрослый и недосмотрел. Нет! Виноватый должен быть! - объясняет юрист Александр Шумилов, представляющий интересы хозяина базы отдыха.

Олег Захаров уверен, что его бизнес хотят разрушить в угоду другим Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это очень похоже на рейдерский захват, хотят заработать на смерти ребенка. Мы уверены, что землю пытаются освободить, чтобы потом продать другим людям, - добавил Шумилов

По словам Олега Захарова, проверки участились с начала этого года. А смерть ребенка лишь усугубила давление прокуратуры.

- Везде висят знаки «Купание запрещено», но разве это кого-то останавливает?! – рассказывает бизнесмен. – У нас заработок с аренды беседок, я не могу постоянно отслеживать, чтобы в воде не находились люди. Согласно закону, мы обеспечиваем свободный доступ к воде, поэтому повод для сноса беседок выглядит абсурдом.

Представители прокуратуры и администрации района посетили на базу «Пампасы» со специалистами, которые зафиксировали геодезические координаты. Проще говоря, это необходимо, чтобы документально оформить список строений, которые потребуют снести через суд.

Место, где утонул мальчик. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В надзорном ведомстве пока воздерживаются от официальных заявлений. А Следственный комитет не нашел в смерти мальчика признаков криминала.

ПЛАВАТЬ ТОЛКОМ НЕ УМЕЛ

Рустам вырос в многодетной семье выходцев из Средней Азии. В этом году он окончил седьмой класс, а чтобы не терять времени зря – устроился на работу в магазин.

- Он раздавал рекламные объявления, хотел сам зарабатывать. Там он и познакомился с Денисом, - рассказала «КП» сестра мальчика.

Газопровод расположен в считанных метрах от беседок и детской площадки, но раньше это никого не смущало. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В день трагедии мама Рустама со старшим сыном уехала в техникум. Денис с матерью заехали за ним, но парень не сказал родным, что отправляется на карьер.

- Рустам плавать то толком не умел, и туда раньше никогда не ходил. У нас есть претензии к матери его друга, как она недосмотрела за ним. Нужно ли закрывать базу? Наверное, да, если там так глубоко и дети гибнут, - добавили в семье погибшего.