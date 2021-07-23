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Здоровье23 июля 2021 11:51

Еще 492 случая: статистика по коронавирусу в Екатеринбурге и Свердловской области на 23 июля

Сколько человек заболело коронавирусом на Урале на 23 июля 2021 года
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Екатеринбург накрыла третья волна коронавируса

Екатеринбург накрыла третья волна коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 492 новых случаев заболевания коронавируса, из которых 158 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены в Ивделе, Полевском, Качканаре, Карпинске, Камышлове, Ревде, Первоуральске, Красноуральске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 103 445 человек, из которых 96 263 – полностью справились с болезнью. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 458 человек.

По состоянию на 23 июля 2021 года состояние 732 пациентов оценивается медиками как тяжелое, 442 из них размещены в палатах реанимации, 366 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также в регионе зарегистрирован еще 21 случай гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 205 человек.

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