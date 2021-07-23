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Звезды23 июля 2021 10:22

Друзья исполнили мечту: появилось видео с приватного праздника Клавы Коки

В честь 25-летия певица Black Star получила в подарок белое пианино
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Певицу поздравили ровно в полночь.

Певицу поздравили ровно в полночь.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Друзья певицы Клавы Коки (Клавдия Высокова) сделали ей сюрприз по случаю 25-летия. Ровно в полночь они пришли к дому артистки с праздничным тортом. Не обошлось и без дорогого подарка.

- Ребята исполнили мою мечту – белое пианино, - написала в Instagram Клава Кока.

По случаю своего дня рождения певица опубликовала свои детские фотографии из семейного архива.

Клавдия Высокова родилась и выросла в Екатеринбурге. Фото: Instagram

Клавдия Высокова родилась и выросла в Екатеринбурге. Фото: Instagram

Вадим Высоков с детьми. Фото: Instagram

Вадим Высоков с детьми. Фото: Instagram

У Клавы есть старший брат Лев и младшая сестра Лада. Фото: Instagram

У Клавы есть старший брат Лев и младшая сестра Лада. Фото: Instagram

Ожидается, что основное торжество пройдет вечером, организатором праздника является блогер Ида Галич.

День Рождения Клавы Коки
Видео: Instagram

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