Депутат Госдумы Лев Ковпак об аресте имущества на миллиард: «Это чернуха, которая закончится завтра»

Лев Ковпак пошел на выборы и столкнулся с проблемами в бизнесе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду вечером стало известно, что Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на счета и имущество основателя торговой сети «Кировский» Игоря Ковпака, а также семьи его сына – депутата Государственной думы РФ Льва Ковпака. Общая сумма арестованного имущества и счетов составила 1 миллиард рублей.

Заявление в суд подал конкурсный управляющий ООО «Продовольственная компания» Константин Марков, утверждающий, что Лев Ковпак довел эту компанию до состояния банкротства, так как выводил из нее средства через несколько подконтрольных фильм. Всего, по мнению Маркова, было выведено 658 миллионов рублей.

- В моем понимании все это, конечно же, связано с выборами. Это чернуха и грязь, которая льется сейчас, когда втягивают мою семью. Но хочу сказать, что суд во всем разберется, и правда будет за нами, - рассказал Лев Ковпак «КП-Екатеринбург». – Я, честно говоря, думаю, что закончится все завтра, потому что наши адвокаты подали заявление о снятии [ареста]. Потому будут длительные, муторные суды, которые закончатся в ближайшее время.

Отметим, что Лев Ковпак в 2021 году снова идет на выборы в Государственную думу РФ от партии "Единая Россия". Политик принял участие в праймериз и попал в предвыборные списки. Выборы пройдут в сентябре.

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