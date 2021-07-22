«Газпром нефть» начала отгрузку битумных материалов с терминала в Свердловской области

Уральский битумный терминал компании «Газпромнефть – Битумные материалы».

«Газпромнефть – Битумные материалы» включила в свою логистическую сеть битумный терминал, расположенный в поселке Сысерть Свердловской области. Этот комплекс стал первым в Уральском федеральном округе.

В резервуарном парке терминала в Сысерти можно хранить сразу свыше 50 тысяч тонн готовой продукции. Также инфраструктура объекта позволяет ежегодно осуществлять перевалку более 100 тысяч тонн битумных вяжущих с Омского НПЗ и других битумных предприятий «Газпром нефти». Благодаря удобному географическому расположению, терминал будет обеспечивать потребности в битумах дорожно-строительных компаний в Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также ХМАО и ЯНАО.

Как отмечает генеральный директор компании «Газпромнефть – Битумные материалы» Дмитрий Орлов, «Газпром нефть» первой в России начала создание битумной терминальной логистической сети, за счет чего появилась возможность без потери качества и вне зависимости от сезона обеспечивать современными битумными материалами дорожно-строительные предприятия в удаленных от заводов регионах. В настоящее время компания осуществляет отгрузку готовой продукции с логистических комплексов в Южном, Центральном, а теперь и в Уральском федеральных округах.

– По итогам 2020 года с наших терминалов отгружено порядка 250 тысяч тонн битумов. Выходя на новые рынки, мы не только развиваем собственный бизнес, но и задействуем в создании терминальной сети местные предприятия, поддерживая таким образом региональные экономики и создавая базу для формирования надежной и безопасной дорожной сети на всей территории страны, – резюмировал Дмитрий Орлов.

Уральский битумный терминал входит в холдинг «ТА Групп», который с 2012 года проектирует и строит битумные терминалы, занимается автоматизацией объектов, применяя собственные современные технологии и IT-продукты.