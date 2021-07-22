Новый антирекорд: в Свердловской области за сутки - 495 заболевших коронавирусом

Екатеринбург и Свердловская область вновь побили антирекорд по заболевшим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 495 случаев заболевания коронавирусом, 164 из которых приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Дегтярске, ЗАТО Свободный, Верхотурье, Реже, Новой Ляле, Полевском, Реже, Североуральске, Староуткинске, Березовском и других населенных пунктах Свердловской области.

Всего с начала пандемии на Среднем Урале зафиксировано 102 953 заболевания COVID-19, из которых 95 805 закончились полным выздоровлением. За прошедшие сутки из больниц региона выписано 456 пациентов.

По состоянию на 22 июля 2021 года состояние 741 пациента врачи оценивают как тяжелое, 459 из них находятся в палатах реанимации, 362 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за прошедшие сутки специалисты зарегистрировали еще 19 случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 184.

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