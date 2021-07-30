Со 2 по 8 августа в клинике "Глаз" имени Святослава Федорова желающим бесплатно проводится экспресс-диагностика зрения для профилактики глазных заболеваний

Главврач клиники Романенко Борис Витальевич, кандидат мед. наук, офтальмохирург с 30-летним стажем. Фото: предоставлено клиникой микрохирургии Глаз им.Академика С.Н.Федорова

В преддверии дня рождения – 8 августа - выдающегося офтальмолога, Героя СоцТруда, доктора медицинских наук, профессора Святослава Николаевича Федорова, в Екатеринбурге откроются для всех желающих двери клиники микрохирургии "Глаз" им. академика С.Н. Фёдорова на Никонова, 18.

Со 2 по 8 августа все пришедшие смогут пройти бесплатное скрининг-обследование зрения: специалисты клиники проведут измерение глазного давления (основной метод диагностики глаукомы) и измерение рефракции (на компьютерном авторефрактометре). Приём занимает несколько минут и ведётся с 10:00 до 19:00 на втором этаже клиники.

– Дни открытых дверей - эта благотворительная акция ко дню памяти Святославу Николаевичу Фёдорова, который всегда стремился к тому, чтобы лучшие оборудование, технологии были доступны всем слоям населения. Многим в силу разных причин недоступно качественное обследование на современной аппаратуре в специализированной клинике 1 раз в год, поэтому мы приглашаем всех на эту благотворительную акцию.

В экспресс-диагностику входит: измерение внутриглазного давления для исключения глаукомы Фото:предоставлено клиникой микрохирургии Глаз им.Академика С.Н.Федорова

По статистике подобных мероприятий, примерно у 50% осмотренных выявляется близорукость, а у каждого третьего пришедшего старше 60 лет диагностируется одна из стадий катаракты. У около 15% повышение внутриглазного давления –один из симптомов глаукомы – заболевания, которое никак не ощущается пациентом. Оно коварно тем, что без лечения приводит к полной и необратимой потере зрения.

В скрининг-диагностику входят два весьма информативных измерения, по которым можно сделать предложения о наличии прямых симптомов двух наиболее распространенных среди пожилых заболеваний – катаракты и глаукомы. А также обнаружить аномалии рефракции: миопия, гиперметропия, астигматизм.

Катаракта чаще всего возникает после 50-ти и является причиной снижения зрения в пожилом возрасте, причем медленного и ухудшающего качество жизни человека. Заподозрить помутнение хрусталика (катаракту) можно во время экспресс-проверки зрения, однако назначить лечение

после уточненного диагноза возможно лишь после проведения полноценного обследования, которое проводится в течение часа в специализированной глазной клинике.

Измерение рефракции глаза на современном аппарате покажет сразу степень миопии, дальнозоркости и наличия астигматизма Фото:предоставлено клиникой микрохирургии Глаз им.Академика С.Н.Федорова

Людям с близорукостью необходимо регулярно контролировать остроту зрения и состояние сетчатки, а также проверять на соответствие текущим диоптриям свои очки. На акции специалист клиники ответит на вопрос, изменились ли параметры вашего зрения и соответствуют ли ему ваше средство коррекции. Все пришедшие получат скидку на заказ очков с диоптриями, в эти дни в салоне оптики при покупке очков с диоптриями выписка рецепта будет производиться бесплатно.

Офтальмологи настоятельно рекомендую проходить диагностику зрения каждому человеку раз в год даже без отсутствия жалоб, так как многие глазные болезни в самом начале бессимптомны.

Если экспресс-диагностика выявит какие-либо проблемы, пациент сможет пройти полную диагностику зрения, чтобы сформировать план дальнейшего лечения, со скидкой до 50%.

Дни открытых дверей со 2 по 8 августа с 10:00 до 19:00

по адресу: Екатеринбург, Н. Никонова, 18, (ст. метро "Динамо" напротив ДИВСа)

https://klinikaglaz.ru/

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Измерение глазного давления и экспресс-проверка остроты зрения не включают определение диоптрий и выписку рецепта на очки. Экспресс-диагностика занимает до получаса и проводится специалистами клиники.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста