В Екатеринбурге шоплифтер попался на краже виски и разместил в соцсетях призыв о помощи

Данил активно принимал в интернете «заказы» на ту или иную марку алкоголя, а также искал себе напарника. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге мужчина попытался вынести из супермаркета четыре бутылки виски, но был схвачен. Как выяснится позже, он оказался шоплифтером (так называют людей, которые регулярно крадут из магазинов. – Прим. Ред.) и даже принимал в интернете «заказы» на ту или иную марку алкоголя, которую был готов умыкнуть.

Инцидент произошел 17 июля в магазине по адресу Пехотинцев,7 «а». Промысел шоплифтера попал на видео. На кадрах ролика видно, как мужчина довольно профессионально рассовывает украденный алкоголь под пиджак. Когда он направлялся к выходу, его задержали сотрудники магазина.

Как рассказал «КП»-Екатеринбург директор по безопасности торговой сети «Монетка» Константин Сергеев, шоплифтер унес алкоголя на общую сумму 2413 рублей.

Свои услуги мужчина предлагал в тематической группе. Фото: скриншот чата в Telegram

- Мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции. Было написано заявление в отдел полиции №11, - рассказал Константин Сергеев.

В полиции выяснилось, что задержанного зовут Данил. Оказавшись в отделе, он начал писать в соцсетях призывы о помощи.

- Выручайте. Нахожусь в отделе полиции на Челюскинцев,96. Принесите пачку сигарет, воды и влажные салфетки. Благодарность будет гораздо больше, - умолял мужчина в группе, посвященной шоплифтингу в Екатеринбурге в Telegram.

Шоплифтер просил принести ему воду, сигареты и салфетки. Фото: скриншот чата в Telegram

Интересно, что до этого в той же группе пользователь с таким же ником активно себя рекламировал, принимал заказы на исполнение краж с доставкой украденного товара и даже искал напарника.

Шоплифтер даже предлагал услугу доставки. Фото: скриншот чата в Telegram

Как уточнил Константин Сергеев, под уголовную статью вор не попал. Его привлекли к административной ответственности по статье 7.27 (мелкое хищение).

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