Посуда PRO Collection от Polaris с антипригарным покрытием нового поколения

Фото: предоставлено POLARIS

PRO Collection – посуда из алюминия с антипригарным покрытием нового поколения DIAMANT-3X PRO. Это 3-х слойное антипригарное покрытие с микровкраплениями, которое позволяет готовить полезную пищу без добавления масла.

Фото: предоставлено POLARIS

Структура поверхности с микровкраплениями отличается хорошими антипригарными свойствами и повышает устойчивость к царапинам, а также ускоряет процесс приготовления любимых блюд. Материалы, из которых изготовлена посуда PRO Collection, безопасны, обеспечивают равномерный прогрев и сохраняют полезные свойства продуктов. Сковороды PRO Collection отлично подходят для тушения или приготовления блюд любой из полюбившей кухни, благодаря высоким бортам 6 см.

Фото: предоставлено POLARIS

Внешнее покрытие посуды термостойкое, эргономичные бакелитовые ручки с покрытием soft touch не нагреваются и не скользят. Посуда подходит для приготовления на любой варочной панели, в том числе и индукционной.

С посудой PRO Collection от Polaris можно забыть о пристающей к покрытию и пригоревшей еде. Процесс приготовления будет доставлять вам только удовольствие.