Пытался залезть в квартиру бывшей жены: в Екатеринбурге мужчина разбился насмерть, упав с четвертого этажа

Мужчине было 38 лет. Фото: Google maps

В Екатеринбурге мужчина разбился насмерть, упав с четвертого этажа. Трагедия произошла 21 июля по адресу Бебеля, 138. По словам очевидцев, человек пытался залезть в квартиру бывшей жены через балкон.

- Она его не пустила к себе, и он решил перелезть к ней на балкон. Палкой разбил все свои окна, полез к жене. А у нее на балконе створка была открыта на проветривание, он ухватился за нее, пытался руку туда засунуть, чтобы дернуть ручку, но упал, - рассказал читатель Е1.

Мужчина зацепился за окно под спутниковой антенной, но не удержался и упал. Фото: Google maps

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области заявили, что смерть мужчины не носит криминального характера. Следственный отдел по Железнодорожному району организовал проверку.

Напомним, что в Ревде вынесли приговор монтажнику, который до смерти забил жену. 39-летний Андрей Стариков спрятал тело супруги Елены в чемодан, а затем попытался сжечь его в лесу. Свердловчанина отправили в колонию строгого режима на 7 лет.