Радиорубка с Иннокентием Шереметом: Прививаться или нет? Вот в чем вопрос

Программа Иннокентия Шеремета выходит в среду в 18 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В радиорубке Иннокентия Шеремета на радио «Комсомольская правда» 21 июля сошлись юрист Иван Волков и блогер Сергей Колясников.

В обществе не утихают споры о том, нужно ли вакцинироваться от коронавируса. Несмотря на высокую заболеваемость COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области, часть граждан по-прежнему выступают против прививок.

Юрист Иван Волков выступает против вакцинации от ковида и дискриминации непривитых, а блогер Сергей Колясников – за вакцинацию и ужесточение мер против тех, кто не привился. Если вы готовы высказать свое мнение на этот счет, звоните! Телефон прямого эфира:

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