В борьбу за депутатские мандаты в Свердловской области вступают пятнадцать кандидатов от партии «Новые люди»

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Собрание регионального отделения партии утвердило список кандидатов. Среди претендентов на звание народных избранников - два преподавателя, юрист, продавец магазина, авторы общественных проектов, волонтер и блогер.

Имена кандидатов уже назвали три парламентских партии. «Единая Россия» выставила более 400 кандидатов. У КПРФ нашлось 15 человек, способных работать на муниципальном уровне, у ЛДПР – всего один. При этом, программы и риторика партий, давно находящихся у власти, не отличаются новизной.

- На рубеже веков власть при поддержке граждан решала важные задачи: восстановить единство страны, укрепить государственный аппарат. Эта программа давно выполнена, но огромная государственная система продолжает по инерции наращивать свое присутствие во всех сферах нашей жизни. Мы считаем, что времена изменились, и перед нами теперь стоят другие исторические задачи - раскрепостить творческие силы народа и обустроить нашу страну для жизни, - уверен основатель партии Алексей Нечаев.

«Новые люди» конкурируют с другими партиями на всех этажах законодательной власти, начиная от самого близкого к людям на местах — муниципального. Избиратели должны лично знать главу своего города, не бояться заходить в гости к своим депутатам.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

- Мы намерены бороться за голоса избирателей на всех уровнях: от федерального до муниципального. Чтобы проводить системные реформы, «Новые люди» должны иметь своих сторонников не только в Госдуме, но и в муниципалитетах, – уверен член партии Рант Агаджанян.

В гордуму Карпинска идут трое: общественный деятель Дмитрий Морозов, блогер Кирилл Пинчук и юрист строительной фирмы Дмитрий Дума. В первую очередь они намерены заняться контролем расходования средств налогоплательщиков.

- Необходим строгий контроль исполнения бюджета – тогда не будет показного ремонта дорог и мостов, после которого ходить и ездить по ним так же опасно, как и до ремонта. Люди имеют право знать, на что тратятся их налоги. Мы собираемся обеспечить максимальную прозрачность карпинской власти, – говорит кандидат Дмитрий Дума.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Пять человек претендуют на места в Талицкой думе, четверо идут на выборы в думу Березовского. В Кушве, Артемовском и Заречном Новые люди выставили по одному кандидату.

Среди основных постулатов, провозглашенных партией – свобода личности и предпринимательства. Новые люди выступают и за развитие регионов и территорий: традиционно все деньги стекаются в Москву, столица хорошеет, а регионы все чахнут. Партия планирует изменить систему распределения налогов так, чтобы в регионах оставалось больше средств и полномочий ими распоряжаться.