«Врачам дано распоряжение «сверху» не брать ПЦР-тест на дому»: преподаватель УрГЭУ обратилась к губернатору Куйвашеву

Татьяна Филипповская уверяет, что случаи когда врачи не берут тесты, носят массовый характер. Фото: сайт УрГЭУ, Алексей Булатов "КП"

В Екатеринбурге преподаватель УрГЭУ, кандидат педагогических наук, Татьяна Филипповская написала губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву письмо, в котором рассказала о проблемах, связанных с выявлением новых случаев COVID-19. В своем письме (есть в распоряжении редакции – Прим. Ред.) женщина описала ситуацию, которая произошла в ее семье.

9 июля 35-летняя дочь Татьяны Филипповской и ее муж почувствовали недомогание и вызвали на дом участкового врача. У супругов поднялась температура, и появились проблемы с ощущением запахов. Также вместе с ними дома находился сын в возрасте 1,4 года.

- Врач был 10 июля, сказал, что присутствуют все признаки ковида, но пока он ставит диагноз ОРВИ. Дочери порекомендовали позвонить в воскресенье, 11 июля, чтобы на понедельник вызвать специалистов для проведения ПЦР-теста, - пишет в своем обращении преподаватель УрГЭУ.

Дочь Татьяны Филипповской не смогла дозвониться до ГБ №20. Связаться удалось только со скорой. Там супругам дали рекомендацию самим идти в поликлинику, чтобы сдать тест на COVID-19. Муж с женой посчитали, что они могут представлять для других людей потенциальную опасность, поэтому решили остаться дома.

- Только через общероссийскую «горячую линию» удалось вызвать врача из Поликлиники № 3. Осмотр врача был квалифицированным, однако сделать анализ для теста он не смог, сославшись на распоряжение «сверху», в результате которого собранный в условиях вызова на дом врача тестовый анализ будет считаться бракованным, - пишет Татьяна Филипповская.

В Екатеринбурге желающим поставить вакцину, порой, приходится отстоять в очереди Фото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге, чтобы разобраться болеют ли они коронавирусом или нет, родные преподавателя были вынуждены платно сдать ПЦР-тест. И это притом, что тест были обязаны сделать бесплатно.

- И такая ситуация по городу массовая. Мне много кто звонит и пишет по этому поводу, - объяснила «Комсомолке» преподаватель. - Нам говорят о том, что государство предпринимает все меры к тому, чтобы эпидемия не распространялась. Но в результате получается, что скорые получает рекомендацию – отправлять людей в клиники, где они должны сидеть в очередях со всеми. То есть, идет бесконечный процесс расширения волны заболевания.

Женщина адресовала главе региона ряд вопросов. Например, спросила, почему люди вынуждены сдавать анализ на коронавирус за свой счет. Также Татьяна Филипповская спросила о существовании так называемых «первых» и «вторых» очередей. Имеется ввиду негласное распоряжение, согласно которому, у определенной категории граждан, например, молодежи и тех, кто болеет в легкой форме, анализ берут в последнюю очередь.

В оперативном штабе уверяют, что проблем с тестированием не существует Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» написала официальный запрос в региональный Минздрав. Мы спросили у ведомства: существуют ли в регионе проблемы, описанные Татьяной Филипповской.

- Лабораторно-диагностические методы исследования гражданам предоставляются по направлению лечащего врача или врача-специалиста при наличии медицинских показаний и в соответствии с принятыми стандартами обследования по данному заболеванию. Приоритетности при проведении лабораторно-диагностических исследований по поло-возрастному составу населения нет, - рассказали «КП» в Минздраве.

При этом в ведомстве отметили, что в связи с ростом заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе COVID-19, возросла нагрузка на медицинские организации Свердловской области. В частности, увеличилось количество обращений по телефонам колл-центров и, как следствие, время ответа на входящие звонки.

- С целью обеспечения бесперебойной работы регистратур увеличено время работы колл-центров медицинских организаций, выделены дополнительные номера телефонов для информирования населения по вопросам COVID-19, - отметили в Минздраве.

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