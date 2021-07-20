Готовьтесь к потопу: на Екатеринбург и Свердловскую область снова идут грозы и ливни

Сильнее всего дождь ожидается в пятницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ближайшие три дня в Свердловской области будут достаточно теплыми. По прогнозу синоптиков столбики термометров в среду 21 июля днем будут показывать +25…+30 градусов днем. При этом в большинстве районов региона пройдет кратковременный дождь, а кое-где и гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду.

Похожая картина будет и в четверг, 22 июля. В пятницу, 23 июля, на Среднем Урале ожидаются сильный дождь и гроза. Но в этот день на юге региона будет чуть теплее – до +31 градуса, а на севере чуть холоднее – до +26. В выходные картина не сильно изменится.

- Ожидаются кратковременные дожди и грозы, порывистый ветер и смена характера погоды, - уточнила Галина Шепоренко, главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС». - Атмосферный фронт придет с большими контрастами температуры. На следующей неделе однозначно будет прохладнее, чем сейчас.

Если же говорить именно про Екатеринбург, то по нему на ближайшие три дня прогноз такой. В среду днем +27…+29 градусов. Днем кратковременный дождь и гроза. В четверг без осадков. Температура днем +25…+27 градусов. В пятницу ждем сильный дождь и +28 градусов тепла на термометрах днем.