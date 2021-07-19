Жара до +30 и кратковременные дожди: прогноз погоды в Екатеринбурге на неделю с 19 по 25 июля

30-градусная жара придет уже во вторник и среду Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Погода в Екатеринбурге будет очень теплая, 25-30 градусов, вероятны кратковременные дожди и грозы. Это нормальная для июля погода, – рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Публикуем предварительный прогноз погоды на неделю в Екатеринбурге с 19 по 25 июля 2021.

ЯНДЕКС.ПОГОДА

Погода на неделю в Екатеринбурге с 19 июля, по данным сервиса, будет жаркой. Воздух прогреется до +30 градусов, также ожидаются осадки.

Так, в понедельник, 19 июля, потеплеет до +26 градусов, будет облачно с прояснениями, но без дождя. Ночью температура воздуха опустится до +13 градусов.

20 июля термометры покажут +29 градусов днем и +18 вечером. Ночью пойдет дождь.

21 июля в течение дня ожидаются осадки. Будет теплая погода – до +26 градусов. После заката станет прохладнее, до +17 градусов.

22 июля в Екатеринбурге и Свердловской области ожидается жара до +27 градусов, вечером – до +25, ночью – до +18. Осадков не ожидается.

23 июля будет облачно с прояснениями, жара до +29 градусов в дневное время и +19 градусов ночью.

В выходные 24 и 25 июля с +26 градусов температура воздуха опустится до +20 градусов. Ожидается высокая облачность, временами пасмурная погода, но без осадков.

По данным Gismeteo, со среды по субботу пройдут дожди с грозами Фото: Алексей БУЛАТОВ

GISMETEO ЕКАТЕРИНБУРГ

Погода в Екатеринбурге на неделю с 19 июля, по данным сервиса Gismeteo, будет жаркой, но дождливой.

Дождь и грозы ожидаются с 21 по 24 июля.

Сегодня днем термометры покажут +26 градусов, завтра, 20 июля – плюс 29.

В ночное время температура воздуха составит +15 градусов.

21 и 22 июля днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью – до +18.

23 июля будет жарко – плюс 34 градуса, ночью будет прохлада в +19.

В субботу, 24 июля, пасмурная погода будет сменяться солнечной, жара достигнет +29 градусов.

В воскресенье, 25 июля, жара уйдет. Дневная температура воздуха опустится до +20 градусов, ночью – до +14.