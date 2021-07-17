Приезжала скорая и полиция: в Екатеринбурге девушка, подравшаяся с парнем в лифте, снова его избила

После драки молодой человек отправился в больницу. Фото: паблик "Инидент Екатеринбург" в ВК

В Екатеринбурге получила продолжение громкая история пары, проживающей в доме №56 по улице Латвийской. Агрессивная 30-летняя девушка по имени Юлия и ее парень Роман вновь оказались в центре внимания после очередной драки, после которой молодому человеку пришлось ехать в больнице с бригадой скорой помощи.

Последствия нового конфликта, который взбудоражил соседей 17 июля, попали на камеру наблюдения, установленную в лифте. Сначала на записи, которую разместил паблик «Инцидент Екатеринбург», видно, как медики сопровождают побитого парня с перевязанной головой. После этого на записи появляются двое полицейских, которые поднялись на этаж, где живет пара, чтобы пообщаться с девушкой.

Первая драка произошла прямо в лифте. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург" в ВК

Пара прославилась несколько дней назад после драки в лифте своего подъезда. На кадрах видно, как девушка забегает в лифт, а следом за ней – парень, который стал ее бить. В ответ девушка также стала наносить удары своему молодому человеку. После драки пара тщательно вымыла лифт от крови, позже Юлия закрасила объектив камеры видеонаблюдения краской.

Неспокойная пара встречается на протяжении полутора лет. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала мама девушки.

В полиции ситуацию пока не комментируют, так как заявлений от участников конфликта не поступало.

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