Новый рекорд: в Свердловской области новый рекорд по заболевшим COVID-19

В ковидариях все меньше свободных мест для пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по официальным данным подтверждено 492 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 101 приходится на уральскую столицу.

Также новые случаи зафиксированы в Нижнем Тагиле, Бисерти, Верхней Салде, Карпинске, Красноуфимске, Реже, Сосьве, Староуткинске, Серове, Красноуральске, Волчанске, Березовской, Верхней Пышме, Среднеуральске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале по официальным данным составляет 100 507 человек, из которых 93 562 полностью справились с инфекцией. Только за прошедшие сутки медики сняли диагноз у 451 человека.

По данным врачей на 17 июля 2021 года состояние 687 пациентов оценивается как тяжелое, 445 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 351 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки специалисты подтвердили еще 16 случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 109 человек.

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