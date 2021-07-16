Мэр Екатеринбурга попытался сдержать рост цен на овощи

Овощи дорожают каждый месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июне жителей Екатеринбурга и Свердловской области встревожил резкий рост цен на овощи. В частности, сильно выросли в цене морковь и картофель, хотя обычно в летний сезон цены на дары огорода, как правило, снижаются.

Так, в мае 2021 года килограмм картофеля на Среднем Урале стоил в среднем 45 рублей, а моркови – 55 рублей, в июне цены подскочили до 49 и 61 рубля соответственно. В июле ситуация еще больше усугубилась: средняя цена на килограмм моркови составляла уже чуть больше ста рублей.

Сначала на рост цен на уральские овощи обратил внимание в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Однако рост продолжился. К тому же местный оператор по вывозу мусора решил поднять тарифы на вывоз отходов сельхозпроизводителей, что также могло повлиять не лучшим образом на цены.

После этого мэр Екатеринбурга Алексей Орлов договорился о том, что тарифы для аграриев поднимать не будут, исключив одну из причин для роста цен на овощи этим летом. Тариф был сохранен на прежнем уровне.

- Если брать в себестоимости продукции эту составляющую, то она исчисляется 1-2%. Мое мнение: на какие-то копейки это стабилизирует цены, но решающего значения, безусловно, не будет иметь, - рассказывает Вячеслав Вегнер, депутат Законодательного собрания Свердловской области. - Может быть, здесь какой-то другой посыл: с мира по нитке, а народу – по нормальным ценам овощи. Что я имею в виду: здесь где-то заморозят, там где-то заморозят. И уже суммарно может быть какая-то будет стабилизация цен.

Подорожание коснулось картофеля и помидоров Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот экономист Константин Селянин уверен, что вопросов подорожания цен стоило озаботиться заранее, и теперь этот вопрос оперативно решить не получится.

- Тарифы незначительно влияют на итоговую стоимость овощей. Когда идет речь о ценах на продукты, здесь, на мой взгляд, забывается самое главное, есть недостаток регулирования. Все, что привело к подорожанию овощей, это было известно и год назад, и несколько месяцев назад. Никто ничего не предпринимал, а сейчас лихорадочно пытаются что-то делать, - говорит Константин Селянин.

По словам доктора экономических наук, для исправления ситуации в масштабах страны нужно отказаться от контрсанкций, в том числе по фруктам и овощам. На уровне Свердловской области нужно вести диалог с основными сельхозпроизводителями, чтобы как-то договариваться о сдерживании цен в обмен на какие-то преференции.

- Нужно понимать, что это решения временные, которые снимут напряжение здесь и сейчас, но не решит проблему как таковую, - заключает экономист.

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