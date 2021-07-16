Андрей Козицын поздравил металлургов с профессиональным праздником

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Руководитель уральского промышленного гиганта отметил, что профессия металлурга «жаркая» и тяжелая, но все же нужная и востребованная страной. По словам Андрея Козицына, 21 век диктует новые правила работы и самой жизни, однако закалка металлургов позволяет им справляться со всеми сложностями.

- Вы все большие молодцы, всем огромные слова благодарности за ваш очень сложный, но очень нужный труд. Мы продолжаем работать на нашу родную страну, на наши семьи, — добавил генеральный директор УГМК.

Напомним, День металлурга отмечается в России (а до этого в Советском Союзе) ежегодно уже более 60 лет. В этом году празднование состоится 18 июля в городах, где построены предприятия, связанные с металлургической отраслью, а в списке почётных званий России есть звание «Заслуженный металлург Российской Федерации».