До 9 класса девушка мечтала быть стоматологом. Фото: личная страница выпускницы во «ВКонтакте»

Выпускница гимназии №144 Ангелина Колмогорцева набрала 299 баллов на ЕГЭ. Это лучший результат в Свердловской области в этом году. До максимума ей не хватило всего одного балла по английскому языку. Сейчас девушка мечтает стать дипломатом, хотя до 9 класса задумывалась о работе стоматологом.

- Такие школьники – наша гордость и наше будущее. Ангелина, я знаю, что ты подписана на мою страницу в Instagram. Надеюсь, после учебы в вузе ты подумаешь над тем, чтобы вернуться в Свердловскую область, - написал в своем блоге губернатор Евгений Куйвашев.

Ангелина уже подала документы в МГИМО, МГУ, Высшую школу экономики и РЭУ имени Плеханова. Последние 10 лет Ангелина занималась карате и танцами, сейчас увлекается верховой ездой. Помимо 99 баллов по английскому языку девушка получила максимальный балл по русскому языку, обществознанию и 82 балла по математике.

- Меня подвела четвертая часть, где надо сравнить картинки, - рассказала «КП» отличница. - Я подавала апелляцию, но ее отклонили. Один бал для моего поступления ничего не значит. Хочу учиться в Москве на бюджете. С января я брала дополнительные онлайн-курсы по русскому языку и занятия по обществознанию. Английский язык изучала только в гимназии. Спортом увлекаюсь, но для меня это не более, чем хобби.

Ангелина подавала апелляцию, но ее отклонили. Фото: личная страница выпускницы во «ВКонтакте»

Напомним, что школьник из Первоуральска Андрей Чернявский набрал 296 баллов на экзаменах. Парень набрал по химии – 100 баллов, физике -100, подвела его профильная математика – 96.

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