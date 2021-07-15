Загадочный человек-сова и столы для мертвых: что находили археологи на Среднем Урале

Множество дольменов расположены под Верхней Пышмой Фото: Олег УКЛАДОВ

Археологи почти все время проводят за кабинетной работой, но летом они выходят в поля. Очередные изыскания вот-вот начнутся в микрорайоне Выя в Нижнем Тагиле, где 8 июля 2021 года во время реконструкции сквера у ДК «Юбилейный» был найден склеп, предположительно принадлежащий династии промышленников Демидовых. В 1930-е годы захоронение разорили, и вот теперь археологам предстоит установить – кто и когда здесь был захоронен.

Всего в Свердловской области насчитывает более полутора тысяч археологических памятников, из них подробно изучены меньше сотни. «Комсомолка» вспомнила, какие находки на Среднем Урале стали известны на весь мир.

Эти сооружения использовали для погребения праха умерших Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

КАМЕННЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ МЕРТВЫХ ПОД ПЫШМОЙ

С начала «нулевых» под Екатеринбургом в районе Верхней Пышмы археологи обнаружили сотни дольменов, аналогичные найденным в Западной Европе. Речь идет об объектах, сложенных из больших камней. На Среднем Урале дольмены по форме напоминают большие каменные столы, возраст которых специалисты оценивают в 5 тысяч лет. Каждый из таких дольменов весит несколько сотен килограммов.

Археологи предполагают, что уральские дольмены использовались для захоронения останков от кремации умерших людей, которых сжигали на погребальных кострах.

Уральские дольмены представляют собой П-образные и V-образные объекты, сложенные из нескольких частей. На параллельно выложенных вертикальных стенках расположена каменная плита. Вход в дольмен открыт, вместо задней стенки – груда камней, присыпанных землей.

УНИКАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК-СОВА ИЗ ПАЛКИНО

Поселок Палкино расположен на левом берегу реки Исеть, он прилегает к Екатеринбургу с северо-западной стороны. Рядом с этим поселком на Каменном острове обнаружили идола, прозванного Человеком-совой.

Изготовлен идол из обтесанного бруска горной породы. Вверху бруска вырезана отчетливо видная голова человека с носом, напоминающим клюв, на торцах идола выбиты перекрещивающиеся прямые линии. Бока хорошо обтесаны. Длина Человека-совы чуть меньше 30 сантиметров.

Археологи датируют Человека-сову III тысячелетием до нашей эры. Этот идол интересен тем, что аналогов у него нет. Всего за время раскопок в Палкино, которые ведутся со второй половины XIX столетия, обнаружены сотни интересных археологических экспонатов.

Человек-сова существует в единственном экземпляре. Фото: uole-museum.ru

ШИГИРСКИЙ ИДОЛ ПРЯТАЛСЯ НА ТОРФЯНИКЕ

В 1890 году на золотом прииске под Кировградом был найден Шигирский идол, возраст которого составляет более 12 тысяч лет, а длина – 3,4 метра. Это древнейшая деревянная скульптура на планете Земля.

Сохранился идол, созданный из лиственницы, потому, что на протяжении многих тысячелетий «прятался» в торфяниках. Торф служит хорошим природным консервантом, сохраняющим дерево от разложения.

Туловище Шигирского идола покрыто орнаментом, на лицевой стороне вырезаны три лица, и еще три – на обратной. Сверху расположено объемное изображение головы. Этот идол, как и другие, возраст и размер которых существенно меньше, относятся к «сокровищам уральских болот».

Шигирский идол больше 11 тысяч лет пролежал в уральском торфе Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГОРОДСКОЙ МАМОНТ ГУЛЯЛ ВОЗЛЕ «АРХА»

На Уктусе в Екатеринбурге со второй половины XIX столетия регулярно находят кости древних животных, которые обитали на территории современного Урала. Здесь местные археологи обнаружили останки мамонтов, широкорогого оленя и кости носорогов, которые сейчас хранятся в Музее природы.

В 1932 году бивень мамонта нашли в самом центре Свердловска – рядом с Архитектурной академией. В те же годы на Плотинке обнаружили зубы, принадлежавшие мамонту, чуть позже – кости мамонта в Харитоновском саду. Исходя из этого, можно предположить, что по территории нынешней столицы Среднего Урала в древние времена расхаживали мамонты и прочие диковинные обитатели лесов.

На месте центральной части нынешнего Екатеринбурга разгуливали мамонты Фото: Евгения ГУСЕВА

ЦАРСКИЙ КОЛОДЕЦ ЧИСТИЛ ЮРОВСКИЙ

На месте Дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге, где в ночь на 17 июля 1918 года была расстреляна семья последнего российского императора Николая II, во время раскопок летом 2000 года археологи раскопали искусственно выбитый в скале колодец, куда сто лет назад скинули императорские вещи.

Сначала археологи решили, что вышли на погреб, однако вскоре удалось установить, что это все-таки колодец, выбитый в монолитной скале Вознесенской горы. Этот колодец упоминается в записках Якова Юровского, руководившего расстрелом царской семьи.

Под Храмом-на-Крови есть уникальный колодец, который чинил Яков Юровский Фото: Алексей БУЛАТОВ

Именно Юровский в 1918 году собственноручно ремонтировал колодец. Во время раскопок здесь нашли множество артефактов, включая вещи царской семьи. Теперь колодец встроен в один из нижних этажей Храма на Крови. Сохранили его по просьбе археологов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскопкам на месте дома Ипатьева 20 лет: под комнатой, где расстреляли Николая II, археологи нашли могилу женщины с младенцем. Сейчас на этом месте стоит знаменитый Храм-на-Крови (подробнее)

Научная сенсация: Шигирский идол в два раза старше Египетских пирамид. Самой древней деревянной скульптуре мира уже 11 000 лет (подробнее)