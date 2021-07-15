Губернатор Куйвашев передал главе Каменска-Уральского перечень острых вопросов от горожан

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев передал главе Каменска-Уральского Алексею Герасимову перечень острых вопросов, волнующих горожан. В папку, которую губернатор вручил мэру, вошли, в основном, вопросы, отправленные местными жителями Евгению Куйвашеву через его страницу в Instagram после того, как в одном из его постов появился анонс рабочей поездки в Каменск-Уральский. Кроме того, в перечень попали ещё и обращения, поступившие традиционным способом – через приёмную главы региона.

Один из вопросов прислала инициативная группа жителей домов по улицам Исетской, Каменской, Алюминиевой и Бугарева. Они попросили губернатора помочь с благоустройством большой дворовой территории, рассчитанной сразу на несколько многоквартирников. Люди пожаловались на то, что двор давно пришёл в негодность: проезды, газоны, ливневая канализация, освещение, парковка, детская площадка — всё требует обновления. Евгений Куйвашев сегодня принял решение лично заехать во двор и посмотреть, как можно решить вопрос.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

- Жители Каменска-Уральского мне прислали более 200 вопросов. Есть такие, что сейчас требуют просто организационных решений, и это можно сделать быстро. По пути я сегодня заехал в один из дворов, о котором мне написали. Люди хотят его благоустроить. Механизм есть: необходимо подготовить заявку для участия в программе по формированию комфортной городской среды. Главе я дал поручение проконсультировать жителей этого двора и помочь с оформлением документов. Надеюсь, в следующем году уже этот двор преобразится, заеду посмотреть. Но есть, конечно, вопросы, требующие серьезного финансирования, которые городскому бюджету не под силу. Здесь мы готовы подключаться, — отметил Евгений Куйвашев.

По его словам, многие каменцы недовольны работой общественного транспорта и медициной. При этом, нужно понимать, что, когда речь идёт о системе здравоохранения, быстрых решений нет. Но регион уже серьёзно занимается этими вопросами. Так, чтобы ликвидировать кадровый дефицит в свердловских больницах, в 2,5 раза был увеличен целевой набор в медуниверситет. Недавно по городам и селам Среднего Урала разъехались более 300 медиков-целевиков. Более 3 миллиардов рублей в этом году направлено на новое оборудование, ремонты больниц, строительство ФАПов.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Вопросы городского развития стали сегодня и главной темой общения Евгения Куйвашева с рабочими предприятия «РУСАЛ Кремний-Урал». Губернатор приехал на завод в преддверии Дня металлурга, чтобы поздравить каменцев. При этом темы, которые поднимали металлурги, во многом близки всем горожанам. Речь шла о дорожном строительстве, решении проблем с горячей водой, о доступности медицинской помощи и так далее.

Ещё один блок вопросов, поступивших губернатору, касается развития спортивной инфраструктуры. Этому направлению сегодня уделяется повышенное внимание. Так, Евгению Куйвашеву сегодня презентовали центр гребного спорта на лыжно-лодочной базе «Металлист», недавно реконструированной и благоустроенной. Здесь занимаются около 200 спортсменов, а инфраструктуры такого уровня в Свердловской области больше нет.