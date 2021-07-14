Сейчас Диана (в центре) вместе с двумя подругами отдыхает на острове Миконос. Фото: Instagram_agentgirl_

Накануне соцсети взорвали жаркие фото трех соблазнительных красоток: Насти Ивлеевой, Матильды Шнуровой и… А вот тут вопрос. Если первые две - это известные персоны, про которых совсем не обязательно рассказывать, что Ивлеева - блоггерша, на которую подписано более 7 миллионов человек, Шнурова – светская львица и бывшая супруга эпатажного Сергея Шнура, то про третью неизвестно почти ничего. Почти. Подробности выяснила «КП»-Екатеринбург.

Девушка с 13 лет начала развивать свои аккаунты в соцсетях. Фото: Instagram diana_korkunova

Жгучей брюнетке Диане Коркуновой 24 года. Родилась и выросла она в Екатеринбурге.

- Диана из простой семьи. Мама по национальности казашка, а папа русский. Но они развелись, когда Диана была еще маленькой, - рассказывает «КП»-Екатеринбург ее бывшая подруга. - Папа завел новую семью. После этого матери пришлось растить Диану и ее младшую сестренку одной. Жили они в обычной «панельке» на первом этаже – прямо напротив рынка «Таганский ряд».

В интернете можно найти фото красавицы в юном возрасте. Фото: соцсети

По словам подруги, Диана Коркунова всегда была яркая и красивая, следила за собой, а еще она очень любила певицу Риану и одевалась в ее стиле.

- В школе у Дианы была первая любовь, одноклассник по имени Леша. Мальчик из богатой семьи, - продолжает наша собеседница. - Но через год отношений он ее бросил. Предложил заняться сексом, а Диана отказалась. В отместку Леша стал встречаться с другой одноклассницей. Диана из-за этого сильно переживала и много плакала.

Из Екатеринбурга красавица отправилась в Москву. Фото: Instagram diana_korkunova

После восьмого класса Диана поступила в СУНЦ (колледж при УрФУ им. Бориса Ельцина, осуществляющий углубленное обучение по программам основного общего и среднего образования. – Прим. Ред.). Примерно в 13-14 лет красавица начала развивать свой Instagram. Сама устраивала фотосессии и придумывала образы к ним, искала подружек, которые хорошо фотографируют. А еще часто выставляла снимки в нижнем белье.

- Эти фотки даже учителя видели. Но поскольку СУНЦ всегда был продвинутым учебным заведением, Диане ничего на это не говорили.

Девушка оборвала контакты со старыми знакомыми после того как перебралась в столицу. Фото: соцсети

Хотя Диана сама была из простой семьи, но тусовалась она в основном с детьми богатых родителей, говорит ее подруга. - К 11 классу [СУНЦа] «инста» Дианы была уже довольно популярна, в городе ее знали. Кстати, тогда ее Instagram взломали и Диана была вынуждена завести новый аккаунт, который быстро раскрутила.

В школе у девушки была несчастная любовь. Фото: соцсети

Окончив СУНЦ, Диана уехала в Москву и поступила в вуз учиться на тележурналиста. Когда она жила в Екатеринбурге, у нее уже была практика в этой сфере: Диана делала программу о стиле для одного местного канала.

Девушка сама продумывала образы для своих фотосессий. Фото: Instagram diana_korkunova

- Как только она перебралась в Москву, то оборвала все связи со старыми знакомыми. В общем, фраза self made (с англ. «Сделала сама себя» - Прим. Ред.), это точно про Диану, она всего добилась сама, - подытоживает собеседница «КП»-Екатеринбург - В жизни она очень харизматичная, привлекает внимание не только внешностью, но и тем как держится. Диана всегда была очень уверена в себе, своей красоте и стиле. Таких девушек называют social butterfly (с англ. «Светская бабочка». - Прим. Ред.).

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