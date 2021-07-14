Уральский Хатико: В Березовском собака два дня ждала на трассе хозяина, которого задержала ГИБДД

Собака никого к себе кроме хозяина не подпускала. Фото: Группа ВКонтакте Сила Берёзовского в людях.

В Березовском два дня назад сотрудники ГИБДД задержали водителя ВАЗ-2104. Мужчина за рулем был выпившим. Сопротивляться он не стал и согласился проехать с полицейскими. Одна беда – в отечественной легковушке на пассажирском сиденье скулил пес.

- Мы вашу машину вынуждены эвакуировать. Решайте, кому передадите собаку, - строго сказали сотрудники ГИБДД.

В ответ мужчина просто открыл двери и выставил пса на дорогу.

- Водитель ранее уже привлекался за пьянку, - уточняют в Свердловском ГИББД. – При задержании у мужчины спросили, куда он денет животное, но он его просто высадил на дорогу.

Водителя увезли, машину эвакуировали, а пес так и бродил по трассе в ожидании хозяина. И так в течение двух дней. Одинокого пса заметили жители поселка «Шишкино». Некоторые даже пытались подкармливать пса и искать его хозяев. Но на объявления никто не откликнулся. Все попытки выловить пса и взять к себе на передержку также были безрезультатны. Преданный пес убегал, а потом снова возвращался к тому месту, где задержали хозяина.

Собаку после отлова увезли к родственникам мужчины. Фото: Группа ВКонтакте Сила Берёзовского в людях.

- Мы ехали с города в сад, увидели собаку, она просто лежала. Развернулись, подъехали к ней. Нам ее жалко стало. Побоялись, что ее собьют, - рассказывает «КП»-Екатеринбург Екатерина. - Муж у меня ее покормил, хотел забрать с собой, но она ни в какую не шла с нами на контакт. На следующее утро мы снова поехали посмотреть, там собака или нет. Ее не увидели. Потом нам позвонили местные корреспонденты и попросили помочь найти собаку. Мы подъехали, начали искать. Было очень много людей. Часа два бегали по лесу, но не поймали. Не помогла даже клетка – ловушка.

- После того, как новости с собакой появились в соцсетях, начальник ГИБДД Березовского Иван Селезнев увидел пост и доложил информацию начальнику ОМВД Березовского, который разрешил задержанного перед судом свозить к собаке, - рассказывают в пресс-службе областного ГИБДД. - В итоге 13 июля начальник ГИБДД вместе с мужчиной приехали к собаке.

После этого преданного пса отвезли к родственникам, а хозяина повезли в суд.

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