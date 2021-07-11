Под Екатеринбургом задержали пьяного мужчину, устроившего стрельбу из автомата

Полицейские задержали стрелявшего мужчину и его товарища Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском на улице Песочной накануне днем, 10 июля пьяный мужчина открыл стрельбу из автомата. Как рассказали очевидцы в группе ВКонтакте «Сила Березовского в людях», он выстрелил несколько раз. Напуганные прохожие вызвали полицию.

- В полицию от местных жителей поступил тревожный сигнал о хлопках, которые они услышали на улице. На указанный адрес был отправлен наряд полиции, который задержал подозреваемого, а также изъял предмет, похожий на автомат. Предполагаемое орудие преступления направлено на экспертизу, она установит, является ли ствол боевым или охолощенным, - рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Фото: группа ВКонтакте Сила Березовского в людях

Задержанный оказался ранее не один раз судимым 37-летним местным жителем по фамилии Смирнов. Он вышел на улицу с оружием после застолья в одном из частных домов, расположенных неподалеку. Полицейские доставили в отделение не только стрелявшего, но и хозяина того дома, так как у него нашли травматический пистолет. Оружие также отправили на экспертизу.

- Представители МВД сейчас устанавливают происхождение обоих изъятых стволов. По итогам начавшейся проверки территориальным ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение, - добавил Валерий Горелых.

К счастью, во время стрельбы никто не пострадал. Сотрудник полиции завели на мужчину, устроившего стрельбу уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).

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