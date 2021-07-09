Более тысячи жителей Екатеринбурга привились в дворовых пунктах вакцинации

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

В четверг, 8 июля, впервые «дворовая вакцинация» прошла в Пионерском микрорайоне. Ее организовал депутат Дмитрий Николаев при поддержке врачей городской больницы №7. В этот день первый компонент «Спутник V» поставили 50 жителей Кировского района.

- Желающих поставить прививку много. Уже сейчас набралось порядка 1500 человек, но их вакцинация будет зависеть от поставки вакцины, - рассказал Дмитрий Николаев.

Два дня, 7 и 8 июля, прививки ставили в Академическом районе: возле дома №47 на улице Академика Сахарова снова установили мобильный лечебно-профилактический комплекс, в котором работали врачи ДГБ №2. Вакцинация была организована депутатами Анастасией Немец и Николаем Смирнягиным при поддержке Общероссийского народного фронта и УК «Академический». На текущей неделе в этом мобильном пункте прививку поставили 200 человек, еще 200 привились неделей ранее – 29 и 30 июня.

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

По словам депутата Анастасии Немец, число желающих привиться растет с каждым днем. Если в первые две недели записывались по 200 человек, то на следующие уже заявились 600 человек.

- Количество желающих поставить прививку во дворе постоянно растет, - подтверждает депутат Николай Смирнягин. - Поэтому, конечно, необходимо наращивать силы и ресурсы. Возможно, придется использовать не только мобильный прививочный пункт, но и какие-то стационарные помещения, сейчас думаем над этим.

Продолжается вакцинация в приемной депутата Алексея Вихарева на Старых Большевиков, 29. На этой неделе, 8 июля, вакцину получили 150 человек, неделю назад – более 200. Кроме того, при поддержке депутата дважды состоялась вакцинация на Стачек, 55. Более 50 жителей этого дома получили оба компонента «Спутник V», еще 70 человек – поставили одну из двух обязательных прививок. Вакцинацию в двух этих пунктах проводят врачи городской больницы №23.

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

- Формат вакцинации во дворах действительно очень удобный. Людям не надо тратить время, не нужно стоять в очередях, которые сейчас собираются в торговых центрах и больницах, у них есть возможность прийти к определенному времени и получить свою порцию вакцины без долгого ожидания, - отметил Алексей Вихарев.

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

По его словам, уже расписан график «дворовой» вакцинаций на июль, выездные пункты работают каждый день. В планах – к сентябрю привить свыше 5000 человек, но все будет зависеть от наличия вакцины. На этой неделе также вакцинация пройдет в Чкаловском районе (на Агрономической, 39) совместно с депутатом Еленой Бондаренко.

Напомним, участие в работе медицинской фракции городской думы уральской столицы сегодня принимает 12 депутатов. Их помощь не ограничивается организацией процесса вакцинации на дворовой территории. Народные избранники оказывают посильную помощь больницам в своих округах. Ранее Алексей Вихарев закупил кресла-коляски, кресло для забора крови, пульсоксиметры для Областного онкологического диспансера, установил на территории учреждения скамейки и урны. Передал подшефной больнице № 14 медицинские банкетки, кресла-коляски, подарил диагностический комплекс «Диамант, а также регулярно привозит сюда воду и продукты. Депутат Михаил Вечкензин подарил медицинский холодильник для хранения вакцины «Спутник V» поликлинике отдаленного микрорайона Исток, а Дмитрий Николаев передал этому учреждению по десятку пульсоксиметров и тонометров.