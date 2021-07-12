Сеть АЗС «Газпромнефть» в Екатеринбурге увеличилась еще на одну заправочную станцию. Фото: сеть АЗС «Газпромнефть».

Теперь в Екатеринбурге работает 46 АЗС под брендом «Газпромнефть». Новая заправочная станция открылась в Академическом районе на Рябинина, 32/2.

АЗС в Академическом районе построена в современном интерактивном формате с расположенными по всей территории заправочного комплекса медиа-экранами для непрерывной коммуникации с клиентами. На АЗС автомобилисты могут заправиться на одной из 8-ми топливораздаточных колонок бензинами с улучшенными характеристиками 92 Опти, 95 Опти, высокотехнологичным топливом G-Drive 95, G-Drive 100, сезонным дизельным топливом Дизель «ОПТИ». Заправочная станция работает по системе постоплаты, что позволяет сэкономить время заправки вдвое. Заправиться можно как самостоятельно, так и обратившись за помощью к заправщикам, доступна услуга бесконтактной оплаты топлива с помощью мобильного приложения.

Фото: сеть АЗС «Газпромнефть».

В круглосуточном магазине на АЗС представлено более 1 000 наименований товаров в дорогу, есть антисептические гели и спреи для рук под собственными торговыми марками сети «Газпромнефть» и G-Drive. В фирменном кафе автомобилисты могут выпить бодрящего кофе, подкрепиться свежей выпечкой.

Фото: сеть АЗС «Газпромнефть».

На станции действует программа лояльности «Нам по пути», которая позволяет покупателям участвовать в актуальных акциях и приобретать топливо с дополнительной выгодой.

Так, до конца сентября при заправке любым видом топлива от 30 литров и покупке кофе автомобилисты получают скидку в 1 рубль с литра топлива. А если приобрести и хот-дог, то скидка вырастет до 2 рублей с литра. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте, в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть», по телефону Единого центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок по России бесплатный), на АЗС.

Найти путь до ближайшей станции сети можно на сайте или в мобильном приложении «АЗС «Газпромнефть», доступном для Android и iOS.