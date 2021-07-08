В Екатеринбурге врачи спасли женщину с огромной опухолью малого таза

Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

В Екатеринбурге врачи областного онкодиспансера и Госпиталя ветеранов войн спасли женщину с трехкилограммовой опухолью яичника. Еще несколько лет назад такие новообразования считались неоперабельными и практически не поддавались лечению. Однако сейчас благодаря техническому прогрессу и росту мастерства хирургов появилась возможность спасать жизни людям даже с настолько большими опухолями.

- Из-за вовлечения в процесс множества органов (новообразование проросло в матку, тазовую брюшину, брыжейку и стенку ректосигмоидного отдела толстой кишки, внутренние подвздошные сосуды, тазовый отдел правого мочеточника) операцию можно было провести только мультидисциплинарной бригадой, состоящей из специалистов различных направлений, - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.

Чтобы спасти пациентку медикам необходимо было полностью удалить опухоль. Для этого в операционной собрались четыре заведующих отделениями Свердловского онкодиспансера и сердечно-сосудистый хирург Госпиталя ветеранов войн.

Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

- Врачи постепенно отделили новообразование от наружных подвздошных сосудов и боковой стенки таза, сохранив при этом седалищный и запирательный нервы (отвечающие за важные двигательные функции), затем перевязали внутренние подвздошные сосуды справа, отделили опухоль от крестца. В завершении единым блоком провели удаление матки с шейкой, яичников, тазовой брюшины, части прямой и сигмовидной кишки, тазового отдела правого мочеточника, - объяснили в Минздраве.

Состояние пациентки с трехкилограммовой опухолью осложнялось анемией, поэтому, чтобы избежать сильной кровопотери медики проводили переливание препаратов крови. В итоге не смотря на сложности, операция прошла успешно и сейчас женщина уже восстанавливается.

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