Оказался под днищем машины: в Заречном по 7-летнему школьнику на самокате проехалась иномарка

Ребенка увезли в больницу с травмами. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Заречном сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, случившейся на улице Ленинградской. Там 80-летняя пенсионерка, сидевшая за рулем «Хендэ», сбила 7-летнего мальчика.

Это случилось, когда ребенок на самокате пересекал дорогу на переходе. Другие машины в этот момент остановились, чтобы пропустить его, но не «Хендэ». По какой-то причине она тронулась вперед и сбила мальчика. Случившееся попало в поле зрения камеры видеонаблюдения. На записи видно, что от удара ребенок упал. Но даже после этого иномарка не остановилась и в буквальном смысле проехалась по ребенку.

Врачи диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Только по счастливой случайности ребенок не получил серьезных повреждений, - рассказывают в УГИБДД по Свердловской области. - Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы.

Сотрудники ГИБДД также собираются выяснить, кто выдал водительское удостоверение женщине, сидевшей за рулем «Хендэ».

- Будет дана оценка сотрудникам медицинской организации, выдавшей водительское удостоверение водителю в столь преклонном возрасте, - уточняют в ведомстве. - Информация об этом ДТП будет направлена в прокуратуру для проведения соответствующей работы в медицинских организациях региона, имеющих лицензию на выдачу заключений для получения водительских удостоверений.