В Следственном комитете пока не комментируют случившееся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В роддоме больницы Первоуральска скончалась 35-летняя жительница Ревды. По предварительной версии, у женщины открылось послеродовое кровотечение, трагедия случилась 6 июля. В пресс-службе больницы подтвердили факт смерти пациентки.

Для женщины это были пятые роды, ребенок появился на свет здоровым, а его жизни ничего не угрожает.

- Мы ждем окончания проверки. По ее итогам будет сделано заявление, - ответили «КП» в пресс-службе городской больницы Первоуральска.

В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев. Напомним, что в Нижних Сергах продолжается разбирательство после смерти молодой мамы Алисы Тепикиной. 22-летняя девушка умерла при родах. Изначально акушерку оправдали, но областной суд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.