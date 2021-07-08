Названа дата реванша между экс-чемпионом UFC Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом

Поединок ожидается в конце октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Менеджер экс-чемпиона UFC Петра Яна, выступающего за екатеринбургский клуб «Архангел Михаил», назвал предварительную дату следующего боя российского спортсмена.

Напомним, в марте Петр Ян лишился титула чемпиона UFC в легчайшем дивизионе. Это произошло после того, как боец нанес своему сопернику Алджамейну Стерлингу неумышленный удар коленом в голову. В этот момент Стерлинг касался настила тремя точками. Согласно правилам, в такой позиции удары запрещены. В итоге Ян, который лидировал на протяжении всего боя, был дисквалифицирован и лишился чемпионского пояса в самом престижном мировом промоушене, а титул чемпиона UFC достался американцу.

По словам Саята Абдрахманова, менеджера уральского бойца, реванш между Яном и Стерлингом ориентировочно должен состояться 30 октября в Абу-Даби. Сейчас российская сторона ведет активные переговоры с командой американца.

— Мы давно говорили UFC, что готовы на эту дату, и в организации готовы сделать этот бой. Все сейчас зависит от Стерлинга, — приводит слова Абдрахманова пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Правда, стопроцентной уверенности, что бой состоится в названную дату, пока нет. Окончательное решение остается за медиками.

— Он говорит о том, что врачи до сих пор не допускают его к полноценным тренировкам. Поэтому пока мы не можем завершить переговоры и прийти к какой-то конкретике. Когда врачи дадут ему зеленый свет для полноценных тренировок, тогда можно будет завершить переговоры. Эта дата устраивает и нас, и UFC. Так что решение за Стерлингом, — отметил Саят Абдрахманов.

Стоит заметить, что и президент UFC Дана Уайт заявил о том, что реванш между соперниками может пройти уже в октябре.

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