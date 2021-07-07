Жара до +29 и дождливые выходные: какая погода ждет жителей Екатеринбурга ближайшие три дня

Жаркая погода ожидается 8 и 9 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие три дня: 8, 9 и 10 июля в Екатеринбурге ожидается переменная погода, сначала придет жара до +29 градусов, затем незначительное похолодание и дождливая погода.

GISMETEO ЕКАТЕРИНБУРГ

C 8 по 10 июля 2021 в Екатеринбурге ожидается потепление до +27 градусов, затем незначительное понижение температуры и дожди с грозами.

Так, завтра, 8 июля, в уральской столице потеплеет до +26 градусов днем. Вечером температура воздуха составит +21 градус. Будет солнечный день без осадков.

9 июля, по данным сервиса, с утра с +24 градусов температура повысится до +27 градусов днем. Придет гроза, но без осадков. Вечерняя температура воздуха составит +23 градуса.

10 июля в Екатеринбурге погода будет переменчивой. В первой половине дня термометры покажут +26 градусов, затем – плюс 23 градуса, пройдет дождь с грозой. Вечером похолодает до +17 градусов.

ЯНДЕКС.ПОГОДА

Прогноз погоды в Екатеринбурге с 8 по 10 июля 2021 по данным сервиса будет переменчивым – после солнечной погоды придут дождливые дни.

8 и 9 июля будет солнечно, воздух прогреется до +28...+29 градусов днем и +15...+17 ночью.

10 июля начнутся дожди – днем термометры покажут всего +24 градуса, а ночью – плюс 14. В течение дня ожидаются небольшие дожди, солнце в этот день не увидим.

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