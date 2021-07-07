Пройти бесплатное обследование можно будет в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральцы, привитые «ЭпиВакКороной» могут бесплатно проверить поствакцинальный иммунитет. Для исследования будут использоваться специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», разработанные с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение именно этой вакцины.

Сейчас уральцы могут проверить иммунитет после вакцины «ЭпиВакКорона» только в коммерческих лабораториях, тесты которых, как рассказали в Роспотребнадзоре, недостаточно эффективны, так как нацелены на проверку наличия антител, а не иммунной системы.

- Большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного белка S нового коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки вакциной «ЭпиВакКорона», - рассказали в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

Пройти бесплатное обследование можно будет в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» на Гагарина, 49 в выходные дни с 9:00 до 13:00. Для тестирования нужно будет натощак сдать кровь.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), сертификат о получении профилактической прививки от COVID-19 и СНИЛС.

Специалисты напомнили, что оценку поствакцинального иммунитета целесообразно проводить не ранее, чем через 42 дня после первой вакцинации. Поэтому, если вы привились меньше полутора месяцев назад, то тест может показать не тот результат, который вы ожидаете.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что исследование привитых «ЭпиВакКороной» в первую очередь нужно самим свердловчанам. Проводить его решили бесплатно, чтобы повысить доступность тестирования. Однако оно также может помочь в клинических исследованиях вакцины от коронавируса.

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